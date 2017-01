Firmele constănţene zic „Piua!”

Decât să plătească 500 euro/an

Firmele constănțene zic „Piua!”

Ministrul Gheorghe Pogea i-a pus pe managerii români față în față cu o problemă matematică extrem de simplă. Care este soluția mai ieftină: a) 214 lei sau b) 500 euro/an? Un calcul rapid arată că răspunsul unic la această întrebarea este a), suspendarea activității. Drept urmare, patronii con-stănțeni au luat calea Registrului Comerțului, determinați să scape de impozitul forfetar și să nu plătească nimic unui stat care nu le-a dat nimic în ultimii 20 de ani. Ieri dimineață, RC Constanța anunța că nu lucrează în regim de urgență, pentru a putea gestiona coerent numărul mare de cereri de suspendare. Între-prinzători de toate vârstele stăteau la coadă și îl înjurau cu vădită plăcere pe Pogea, însă nu numai el era ținta atacurilor verbale (lista este prea lungă pentru a fi reprodusă aici). „De la începutul anului și până în ultima săptămână din aprilie am avut 368 de cereri de suspendare, în creștere cu 60% față de perioada similară din 2008, când am avut 230 de cereri de suspendare. Apoi, în ultima săptămână din aprilie, numărul cererilor a crescut brusc, la 716", spune Corina Țapu, directorul RC Constanța. Fuga din business a patronilor români este reflectată mai bine de statistica la nivel național a Registrului Comerțului, care arată o creștere cu 344,8% a cererilor de suspendare primite, la 3.424, de la 993 în 2008. Și numărul dizolvărilor firmelor locale a crescut puternic în acest an, de la 35 la 84, în intervalul ianuarie – aprilie. În țară, creșterea este de 302,2%, de la 590 la 1.783. Cele mai afectate domenii sunt comerțul cu ridicata și amănuntul (921 suspendări, de la 141 în 2008), construcțiile (59), horeca (20), industria pre-lucrătoare (61), activitățile știin-țifice și tehnice (408, de la numai 37 în 2009). Situația este similară și în cazul dizolvărilor, unde comerțul conduce clasamentul, cu 193 de dizolvări, urmat de firmele imo-biliare (102), cele de inter-medieri financiare (15) și cele de transport (16). „Suspendarea activității unei firme costă 214 lei și este gata în cinci zile. Majoritatea mana-gerilor aleg această cale, pentru că este mai rapid și mai ieftin”, spune Corina Țapu. Mesaje „de bine” pentru Finanțe Pentru întreprinzători, obligația de plată a impozitului minim este un fel de bomboană de pe coliva pregătită deja de criza eco-nomică. „Aș vrea să îi mulțumesc ministrului Pogea că m-a ajutat să iau decizia de suspendare a activității. Aș fi făcut asta oricum, mai devreme sau mai târziu, dar un impozit atât de stupid cum este forfetarul m-a împins pe drumul cel bun”, spune Fila Matei, patroana unei firme de construcții. „Activitatea a scăzut mult în ultima perioadă și nici măcar acum, în primăvară, nu aveam semne că ar fi putut merge mai bine. Am preferat să trimit oamenii în șomaj și să opresc activitatea, pentru moment”, mai spune patroana. Aceleași probleme l-au determinat și pe Costin Grigore să pună lacăt pe magazinul său: „Nu le plătesc hoților nimic. Nu ne-au ajutat atâția ani și acum au pretenția să ceară, într-o perioadă în care nimeni nu are de unde să dea”. Nici online-ul nu a scăpat de forfetar, multe firme mici fiind nevoite să își dea „Shut Down”. „Am început o mică afacere pe web, un portal de corporate news și de advertising. La început este mai greu, din cauza costurilor de promovare, deci nu avem cum să plătim 500 euro”, explică Victor Simion, fondatorul portalului.