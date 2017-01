Firmele constănţene îşi recrutează angajaţii din penitenciar

Criza forței de muncă își spune cuvântul

Firmele constănțene își recrutează angajații din penitenciar

Prima ediție a „Bursei locurilor de muncă pentru persoanele private de libertate” a avut loc vineri la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM), eveniment organizat în premieră în România. 20 de condamnați de la Penitenciarul de Maximă Securitate de la Poarta Albă Constanța au venit să se intereseze de locurile de muncă oferite de cei 13 angajatori. Mulți dintre ei mai au câteva luni de stat în penitenciar și ar dori ca, atunci când vor fi puși în libertate, să aibă un loc de muncă. Își doresc condiții de muncă decente și un salariu mediu de 800 de lei. 20 de persoane private de libertate de la Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă, au venit la „Bursa locurilor de muncă pentru persoanele private de libertate”, eveniment care a avut loc vineri, la sediul AJOFM Constanța, în premieră. „Vrem să arătăm că sunteți la fel de pregătiți ca și persoanele care sunt în libertate”, s-a adresat Dragoș Poteleanu, directorul executiv al agenției, celor prezenți. „La pușcărie se duc numai găinarii” Ismet Patis, de 28 de ani, a fost condamnat în 2005 pentru furt. A fost eliberat în 2006, însă, la scurt timp, și-a reluat vechile „obiceiuri” și s-a întors la penitenciar. Peste un an și două luni se eliberează, însă ar dori să lucreze pe perioada pedepsei pe care o mai are de ispășit și, eventual, să continue după. Are doar opt clase, nicio calificare, dar a lucrat mult timp în construcții. Interesat de Ismet Patis s-a arătat Gheorghe Costea, administratorul firmei de construcții Neve-Maron din Medgidia. „Lucrez cu deținuți de la Poarta Albă din ‘85. În perioada ‘85-‘89 am avut 60 de deținuți angajați și am fost extrem de mulțumit de colaborarea cu ei”, ne povestește angajatorul. Consideră că și condamnaților trebuie să li se ofere o șansă, de aceea el nu face nicio diferență între un deținut și o persoană liberă. „În perioada detenției omul se cizelează și se educă mult mai mult. Nu am de ce să fac diferențe. La pușcărie se duc numai găinarii. Cei care ar trebui să stea în detenție sunt cei care se plimbă cu elicopterele și mașinile de lux”, este de părere bărbatul. Gheorghe Costea le oferă un salariu de 900 de lei, transportul gratuit de la Constanța la Medgidia atât pe perioada detenției, cât și după ce ies din libertate, un pachet de țigări pentru fumători, cafea. Toate acestea pentru opt ore de muncă. „Dacă deținuții văd omenie la mine, o să fie oameni cu mine. Am mare încredere atunci când aleg să lucrez cu ei și ei simt lucrul acesta. Nu am fost înșelat sau furat de ei niciodată”, a mai adăugat Gheorghe Costea. „După eliberare trebuie să avem și noi un drum” Alexandru Pacea, de 22 de ani, urmează să se elibereze peste o lună, după cum ne-a declarat, el ispășind o pedeapsă de șapte luni pentru furt. A terminat liceul, cu specializarea bucătar-cofetar-ospătar, însă caută un loc de muncă în construcții. Acasă îl așteaptă soția și copilașul de numai opt luni, iar un loc de muncă i-ar prinde foarte bine. Vrea un salariu cuprins între 1.000 și 1.500 de lei pe lună. Iancu Guliu, reprezentantul Group Company, colaborează pentru prima dată cu persoanele private de libertate. Nu-i stigmatizează și, atâta timp cât sunt dornici de muncă, nu vede vreo piedică în a-i angaja. Nu se axează atât de mult pe salariu, cât pe bonusurile pe care le promite dacă își ating target-ul și susține că-i va califica la locul de muncă. Un deținut, al cărui nume nu-l vom da la cererea lui, ne-a povestit cât de greu îi este să-și găsească un loc de muncă. „Primul lucru care mă întreabă este dacă am cazier. Mereu am avut probleme”, ne povestește deținutul. Este închis a doua oară, de fiecare dată pentru furt, iar în perioada în care a stat în libertate, între 2003 și 2007, a muncit în construcții și în afara țării. În luna decembrie ar urma să se elibereze, dacă va stabili comisia lucrul acesta. „După eliberare trebuie să avem și noi un drum”, a adăugat bărbatul. La patru zile muncite, o zi în minus de detenție Dacă o persoană privată de libertate lucrează patru zile, va sta mai puțin cu o zi în detenție, asta înseamnă că, la o lună lucrată, scapă de șapte zile de închisoare. „Vor fi analizați în comisia de eliberare condiționată”, ne explică procedeul Mihai Mate, sub-comisar la Penitenciarul de Maximă Siguranță Poarta Albă, Constanța. Salariul pe care îl primesc deținuții nu ajunge în totalitate în mâna lor: 70% merge în bugetul penitenciarului, iar 30% în buzunarul condamnatului. Din totalul de 1.200 de deținuți, 450 sunt planificați la activități de producție, iar 250 sunt plătiți pentru munca prestată. În prezent, 18 angajatorii lucrează cu persoanele condamnate de la Poarta Albă. Salariul mediu al unui deținut este de 800 de lei.