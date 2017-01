Firma l-a acţionat în judecată pentru neplata unor convorbiri telefonice

Un fost abonat al RDS – RCS Constanța susține că deși nu i s-a instalat, niciodată, un telefon fix

Firma l-a acționat în judecată pentru neplata unor convorbiri telefonice

În iulie 2004, Eugen Mertea, domiciliat în Constanța, șos. Mangaliei nr. 95, bloc S2, a încheiat un contract de furnizare a serviciului de internet, pachet Business, în valoare de 100 USD pe lună, pachet care trebuia să includă și telefonie fixă. Cititorul nostru susține că internetul a fost instalat, însă linia telefonică, nu. Ulterior, nemulțumit de calitatea serviciilor de depanare a internetului („existau dese întreruperi”), după discuțiile avute cu directorul comercial al firmei, la data de 6.09.2004 a decis încetarea contractului nr. 7417000430, achitând factura de internet cu chitanța nr. 698128, reprezentând suma de 4.4235.805 ROL. „Atunci am predat și modemul, printr-un proces-verbal întocmit pe o foaie A4, RDS neavând imprimate tipizate pentru așa ceva”. 2005 a debutat cu surprize Cititorul nostru ne-a explicat că anul 2005 a debutat cu o surpriză de proporții, constând în primirea de facturi emise de RDS pentru plata telefonului fix care nu a fost instalat niciodată. S-a plâns imediat directorului comercial despre această situație, acesta i-a confirmat că la mijloc ar fi o greșeală, pe care s-a angajat s-o repare, asigurându-l că „astfel de incidente nu se vor mai repeta”. Numai că, în aprilie 2005, a primit o altă factură de la RDS, „în care eram pus să plătesc servicii de telefonie fixă pentru perioada 03.09.2004 - 14.03.2005. Exasperat, am depus o reclamație la inspectorul de serviciu din acea zi (9 sau 10 aprilie 2005) al OPC Constanța, pentru faptul că, prin predarea modemului în data de 06.09 2004, nu aveam, practic, cum să beneficiez de serviciul de telefonie fixă, care, repet, nu fusese instalat în perioada contractului. În data de 12.04.2005, eu nefiind în țară, soția a fost anunțată telefonic de către doamna inspector OPC care s-a ocupat de reclamație să revin cu o cerere la directorul comercial al RDS, pentru că am rămas în sistem, cererea din 07.09.2004 nefiind operată și, astfel, conflictul a fost soluționat. În aceeași zi, soția a prezentat o a doua cerere directorului comercial, care a apostrofat-o: «Păi, bine, doamnă, mi-ați adus OPC-ul pe cap!” Împins spre justiție Deși avea convingerea că eroarea a fost îndreptată, în septembrie 2007, a fost șocat să primească, pe adresa personală, din partea RDS, notificarea nr. 560 din 31 august 2007, prin care era somat să plătească facturile de telefonie fixă RDS aferente perioadei 03.09.2004 - 12.04.2005. „Eu nefiind în țară, s-a prezentat soția la sediul RDS, unde a discutat cu juristul firmei. Acesta a verificat și a constatat că eram încă în sistem, dar i-a promis că va corecta situația și ne va anunța telefonic ce se va hotărî. În locul răspunsului așteptat, pe 21.11.2007 am primit o citație pentru dare de judecată, ca rău-platnic al RDS, pentru un serviciu de care, repet, nu am beneficiat niciodată, nu am avut aparat telefonic instalat de RDS, deci, practic, nu aveam cum să vorbesc pe un telefon inexistent. Prin cele relatate vreau să aduc la cunoștința opiniei publice că RDS vrea să obțină plăți pentru servicii de care nu am beneficiat. Pe de altă parte, sunt consternat și de faptul că instituția OPC, care ar trebui să fie pusă în slujba consumatorului, nu-și face întotdeauna datoria. Dovadă refuzul de a-mi comunica, la cele două cereri adresate, modul de rezolvare a sesizării mele, depuse la inspectorul de serviciu în aprilie 2005. Se invocă un număr de înregistrare, pe care eu l-am avut la momentul respectiv, însă, pentru că am fost asigurat că eroarea a fost îndreptată, nu l-am mai păstrat, nebănuind ce avea să urmeze”. OPC susține că nu a fost sesizat Surprinzător, deși Eugen Mertea spune că însuși directorul comercial al RDS i-a reproșat soției sale, în aprilie 2005: (Păi, bine, doamnă, mi-ați adus OPC-ul pe cap!”, Dorin Dolhan, jurist în cadrul OPC Constanța, ne-a explicat că a căutat personal în arhiva instituției, însă nu a reușit să găsească nici o sesizare semnată de Eugen Mertea. „Sincer, am vrut să-l ajut, chiar dacă nu a prezentat numărul de înregistrare a cererii către OPC, așa cum prevede legea, dar în arhivă nu există acest document”. Împins spre justiție… Ca și când n-ar fi fost suficient cât s-a perindat pe la ușile RDS, „pentru a rezolva o greșeală care nu-mi aparține, de acum încolo, voi fi nevoit să bat și sălile tribunalelor, pentru că așa a dorit RDS”. Și-a angajat avocat și este hotărât să-și susțină, cu demnitate, cauza în instanță, „nu neapărat pentru valoarea sumei ce mi se impută pe nedrept, cât pentru o chestiune de principiu. Din punctul meu de vedere, nu în asemenea termeni trebuie să se deruleze colaborarea dintre un furnizor și un beneficiar de servicii. Nu mi-am imaginat niciodată că voi astfel hărțuit, însă am convingerea că justiția va face dreptate, mai ales că voi susține, cu probe, toate aceste lucruri, dar și faptul că unele facturi au fost, ulterior, cosmetizate, pe ici, pe acolo, de către RDS”. RDS va merge până la capăt Cătălin Cotici, jurist în cadrul RDS Constanța, susține că Eugen Mertea figurează, în evidențele firmei, cu un debit restant până în momentul rezilierii contractului în valoare de 227,61 lei, plus pena-lități de întârziere: „În condițiile în care deja există o acțiune pe rol, să lăsăm instanța să decidă și să dăm și posibilitatea reclamantului să depună în justiție toate docu-mentele pe care susține că le are”. Vom reveni.