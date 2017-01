Final de vacanţă pe litoral

Final de vacanță pe litoral

România e la finalul vacanței de vară. În luna septembrie, doar cei care preferă soarele blând de toamnă sau cei care au așteptat prețurile mici vor mai fi la mare. Vara care se încheie a fost una foarte aglomerată pe litoralul românesc, deși calitatea serviciilor oferite nu a crescut simțitor. Stațiunile preferate de turiști au fost Mamaia, Costinești și Neptun. Numărul de turiști s-a dublat comparativ cu anul trecut. În fiecare week-end, în vârf de sezon, aproape 200.000 de turiști au ales să petreacă pe litoralul românesc. Costinești, Mamaia și Neptun, în topul preferințelor De departe, stațiunea preferată de turiști a fost Costinești. Aici, plajele au fost foarte aglomerate toată vara, iar petrecerile s-au ținut lanț. Cele mai tari concerte au fost în Mega Discoteca Tineretului. Voltaj, DJ Project, Paraziții, David Deejay, 3TREI SUD-EST, Flamingo Boys sunt doar câteva dintre numele care au ținut capul de afiș în această vară în stațiunea tineretului. În Costinești, a fost muzică pe toate gusturile - Galele Studențești i-au antrenat în fiecare seară pe tineri pe plaja de lângă obelisc. Stațiunea Mamaia - „perla litoralului românesc”, stațiunea fițelor. Și în această vară, prețurile au fost mai mari decât în restul litoralului. Mamaia a rămas preferata tinerilor de bani gata, cu fițe, care se cazează la hoteluri de patru-cinci stele și își etalează mașinile și țoalele în cluburile de noapte unde pentru a sta la o masă trebuie să faci consumație de mii de lei. În toate cluburile de noapte au mixat DJ de renume. Neptun a fost și în acest an una dintre stațiunile preferate de turiști. Avantaje - o stațiune aerisită, cu multă verdeață, mult mai liniștită decât Mamaia, cu prețuri accesibile. Turiștii nu au avut parte de prea multe concerte. Atracția sta-țiunii a fost clubul Vision, unde în fiecare week-end au mixat DJ cunoscuți, expoziția de dinozauri și concertele din timpul Festivalului Callatis 2008. Stațiuni pentru familiști Eforie Nord și Eforie Sud. Soare, mare și prețuri pentru orice buzunar - așa caracterizează turiștii, pe scurt, una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul românesc. Deși pe plajă și pe faleză kitschul a fost, ca în fiecare an, omniprezent, românii au preferat și în vara 2008 această stațiune pentru că și-au putut petrece concediul la mare cu bani puțini. Și stațiunea Jupiter a fost foarte aglomerată. Acolo sejururile all inclusive au atras turiștii. Deși turiștii români spun că hotelierii români sunt mai zgârciți, iar mesele din regim „totul inclus” nu sunt la fel de bogate și de variate ca în Turcia sau Grecia, acest gen de turism a avut succes. Agitație a fost și la Venus și Saturn, cele două stațiuni cochete din apropierea Mangaliei preferate mai ales de turiștii cu familii. Ceva mai relaxată a fost stațiunea Cap Aurora. Altădată preferată de turiștii străini pentru frumusețea locurilor, în această vară stațiunea a fost aproape pustie. Muzică bună la Vama Veche Vama Veche, preferata boemilor. Imaginea stațiunii din această vară a fost similară cu cea a unui imens bâlci, unde clădirile rustice se învecinează cu umbreluțele de plastic, iar bolizii stau la expoziție în apropierea plajei. Doar evenimentele muzicale au făcut diferența. Stufstockul a adus la Vama Veche nume grele din muzica rock internațională, așa cum sunt Apocalyptica, Crowish, din Belgia, austriecii de la Konqistador, Air Traffic, din Marea Britanie, ExNN, belgienii de la dEUS, Kultur Shock, din SUA, Gerald Gradwohl Trio, din Austria. Atractiv a fost și festivalul de muyică folk „Folk You”, dar și zecile de concerte care au avut loc la terasele din stațiune.