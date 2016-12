Final de lovitură de stat în Turcia. Cel puţin 60 de morţi. Erdogan a revenit în ţară: "Vor plăti un preţ mare pentru acest act de trădare"

Final de lovitură de stat în Turcia. Cel puțin 60 de morți. Erdogan a revenit în țară: "Vor plăti un preț mare pentru acest act de trădare"

Sâmbătă, 16 Iulie 2016.

Tentativa de lovitură de stat din Turcia pare să fi eșuat sâmbătă dimineață, în contextul în care mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a susține Administrația Recep Tayyip Erdogan, care pretinde că deține controlul "în mare parte". Cel puțin 60 de persoane au murit noaptea trecută, în operațiunile de preluare a puterii de către Armata turcă, informează The Guardian.Presa din Turcia relatează că 29 de colonei și 5 generali au fost retrași din funcțiile lor în cadrul armatei. Numărul militarilor reținuți ca fiind suspectați de implicare în lovitura de stat de vineri noaptea a crescut la 754. Un grup de rebeli continuă să lupte și se estimează că aceștia dețin controlul asupra câtorva elicoptere militare.Noile estimări arată că cel puțin 60 de persoane au murit noaptea trecută, în operațiunile de preluare a puterii de către Armata turcă, informează The Guardian. Ministrul Justiției a anunțat și că aproximativ 336 de persoane suspectate că s-ar fi implicat în complot au fost arestate.Recep Tayyip Erdogan a sosit sâmbătă în zori la Istanbul și a amenințat că cei implicați în tentativa de lovitură de stat vor plăti "un preț mare" pentru acest "act de trădare", relatează Reuters.UPDATE / Imaginea care rulează sâmbătă dimineața pe toate agențiile internaționale de știri este aceea cu soldații care au luat parte la lovitura de stat, predându-se cu mâinile sus.Soldații, care se aflau în Istanbul pe podul care traversează Bosforul, precum și cei din Capitala Ankara, s-au predat.Mai mulți militari, inclusiv ofițeri superiori, au fost implicați în tentativa de lovitură de stat din Turcia. Printre aceștia, fostul general Muharrem Kose, îndepărtat recent din funcție de regimul de la Ankara, s-ar afla în spatele tentativei de lovitură de stat, relatează agenția de presă Anadolu, citată de DPA.Un grup de puciști a anunțat că a preluat puterea în Turcia, provocând confruntări care s-au soldat cu morți și răniți la Istanbul și Ankara, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Guvernul a dezmințit rapid: Situația se află 'în mare parte sub control', a dat asigurări premierul turc Binali Yildirim, în timp ce un purtător de cuvânt al serviciilor de informații turce a evocat o 'revenire la normal'.