Filmările la "Pirates Of The Caribbean 5" au fost oprite

Ştire online publicată Luni, 30 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Producătorii filmului "Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales", cea de-a cincea producție din celebra serie Disney cu pirați, au oprit filmările până la recuperarea completă a protagonistului, Johnny Depp, care a suferit o fractură la încheietura mâinii la începutul acestei luni, conform publicației Daily Mail.Actorul s-a accidentat la mână în timp ce făcea carting pe pista unui prieten, într-o pauză a filmărilor care se desfășoară în Australia. El a revenit în SUA pentru tratament, iar până la refacerea sa filmările au fost oprite. Cei 400 de membri ai echipei de filmare au fost informați că această pauză va dura cel puțin două săptămâni.