Festivalul Internaţional al Portului, Dansului şi Cântecului Popular Turco - Tătar a ajuns la a XIV-a ediţie

Constanța, 3 - 5 octombrie

Festivalul Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar a ajuns la a XIV-a ediție

Mâine, va debuta, la Constanța, a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar. Liderii Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România au prezentat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, calendarul evenimentelor care vor avea loc în perioada 3 - 5 octombrie la Constanța, Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Techirghiol, Cobadin, Tulcea. Aproximativ 650 de participanți, dintre care peste 400 din Turcia, Crimeea, Bulgaria, Tatarstan, Kazahstan, Kosovo și Macedonia, vor lua parte la manifestarea care își propune an de an să promoveze valori culturale ale lumii turcice. Ansambluri dintre cele mai renumite vor evolua timp de trei zile atât pe scena Casei de Cultură din Constanța, dar și în localitățile limitrofe municipiului Constanța și la Tulcea. Festivalul se bucură, anul acesta, de participarea, în pre-mieră, a unui ansamblu din Tatarstan, dar și de prezența formației Mehter din Bursa, Turcia, renumită pentru promovarea muzicii vechi a Imperiului Otoman care se cânta atunci când turcii plecau la bătălii. În categoria veteranilor - participanți la festivalul de la Constanța se înscrie YAFEM. Ansamblul din Yalova (Turcia) este la a cincea participare la această manifestare. YAFEM este recunoscut drept organizatorul celui mai mare festival al lumii turcice organizat de 11 ani la Yalova și unde ansambluri ale etnicilor turci și tătari din România participă an de an. „Pasă“ interetnică Componenta culturală va fi îmbinată anul acesta cu cea sportivă. Astfel că, o altă noutate a a-cestei ediții a festivalului constă în organizarea, în paralel cu spectacolele, a competiției de „Old Boys”. Mini-campionatul de fotbal se va desfășura la Stadionul Voința în zilele de 4 și 5 octombrie și la competiție vor participa echipe din Grecia, Italia, Turcia și România. Religia complementară cu tradițiile Prezent și el la conferința de presă de ieri, muftiul Muurat Iusuf a profitat de ocazie pentru a aminti tuturor musulmanilor că nu trebuie uitată nici componenta religioasă. Iusuf a menționat că tradițiile și religia sunt complementare în procesul de păstrare și promovare a identității etnicilor turci și tătari din Dobrogea, motiv pentru care cele două componente ale vieții comunităților trebuie dezvoltate în paralel. Festivalul se va deschide mâine, cu de-acum tradiționala paradă a costumelor la care vor lua parte toți participanții la festival. Parada va începe la ora 10,00, din Piața Ovidiu și va avea următorul traseu: Bd. Tomis - Bd. Ferdinand - ICIL - Casa de Cultură. Pe platoul din fața Casei de Cultură va avea loc un scurt spectacol, iar seara, începând cu ora 17,00, se va deschide oficial festivalul. Intrarea la toate spectacolele din cadrul festivalului este liberă, fiind așteptați deopotrivă turcii și tătarii, dar și toți cei dornici să admire frumusețea costumelor, a muzicii și a dansurilor specifice lumii turcice. Festivalul este organizat de către UDTTMR cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor, a Secretariatului General al Gu-vernului - Departamentul pentru Relații Interetnice și al autorităților locale.