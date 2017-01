Festivalul „DanS“ este al doilea concurs naţional, după „Mamaia“

Vedetele au apreciat:

Festivalul „DanS“ este al doilea concurs național, după „Mamaia“

Deoarece festivalul de la Medgidia este unul național și a adunat printre concurenți cei mai talentați tineri din toată țara, juriul este compus din personalități marcante ale muzicii ușoare și oameni care știu să aprecieze corect talentul. Membrii juriului sunt personalități din lumea artistică. Au sosit la Medgidia Anton Șuteu, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Romania, Cătălin Crișan, Gabriel Cotabiță, Corina Chiriac, Marius Țeicu, Bogdan Dragomir, director programe Societatea Română de Radio Difuziune, Liviu Predescu, redactor muzical Radio Constanța. Câțiva dintre aceștia ne-au împărtășit opiniile lor despre festival, aducându-și aminte cu nostalgie de cel care a fost colegul Dan Spătaru. Marius Țeicu a revenit la Medgidia după mai bine de 20 de ani Deși se aflau la Medgidia cu prilejul unui festival tânăr, membrii juriului, care l-au cunoscut pe Dan Spătaru, au vorbit cu emoție, dar și cu bucurie, despre spectacolele la care se întâlneau. Unul dintre membrii juriului, cunoscutul compozitor Marius Țeicu, a spus că numele festivalului este foarte important, deoarece provine de la un artist valoros, apreciat atât în timpul vieții, cât și după trecerea lui în neeființă. „Nu mi-am închipuit niciodată că o să vin la un festival care va purta numele unui om care mi-a fost coleg. Ultima oară am fost în Medgidia la începutul anilor 80. Pot spune că Dan Spătaru și-a făcut meseria cu talent, sinceritate și respect. Eu m-am întâlnit cu el ultima oară la Nurenberg, dar nu era la spectacol, ci la medic, la consult”, a declarat Marius Țeicu. Radio România va acorda un premiu de excelență Directorul de programe al Societății Române de Radio Difuziune, Bogdan Dragomir, a anunțat că, anul acesta, Radio România va oferi unui concurent o diplomă de excelență și posibilitatea să înregistreze două piese cu orchestra radio pentru fonoteca Radiodifuziunii Române. „Este foarte important pentru un solist să aibă piese în această fonotecă alături de nume sonore ale muzicii românești“, a spus Bodgan Dragomir. De asemenea, el a mai spus că se așteaptă ca lupta pentru premii să fie strânsă. „Eu știu la ce să mă aștept pentru că m-am numărat printre membrii comisiei de preselecție din țară. Am cunoscut orașul Medgidia acum o lună jumătate, dar pe Dan Spătaru l-am cunoscut personal, în urmă cu mai mulți ani. Am apreciat dintotdeauna că Dan Spătaru era un om modest și ne considera pe noi, care eram mai tineri, colegii lui“, a mai spus directorul de programe al Societății Române de Radio Difuziune, Bogdan Dragomir. Profesionalismul și interpretarea live, apreciate de artiști Atât membrii juriului, cât și concurenții, au apreciat faptul că se cântă live cu orchestră mare. „Mă bucur că există o orchestră de profesioniști și condusă de un alt profesionist, Viorel Gavrilă, și consider că regretatul Dan Spătaru merită un festival în memoria lui”, a spus Anton Șuteu, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Gabriel Cotabiță - prezentator și membru al juriului Artistul Gabriel Cotabiță are în cadrul festivalului un rol dublu. Este atât prezentator, cât și membru al juriului și, deși nu a fost printre membrii comisiei de preselecție, își poate da seama ușor de talentul fiecărui concurent. „Îți dai seama ce poate un cântăreț după primele douăzeci de secunde de când începe să cânte. El trebuie să se controleze și să aibă stăpânire de sine pentru că această meserie nu are erată, nu poți reveni imediat după ce ai făcut o greșeală. Revii cu următoarea ocazie“, a spus Gabriel Cotabiță. Piesă retrasă Ieri, în prima zi de concurs, un compozitor și-a retras piesa din cauza faptului că nu a putut ajunge la Medgidia. Piesa „Dor de absolut“, compusă de Călin Ioncea și interpretată de Alexandra Hojda, a fost retrasă din competiție deoarece solista din Baia Mare și compozitorul din Sighetul Marmației nu au putut ajunge la timp la Medgidia. „Regret că județul Constanța are doar doi interpreți“ Unul dintre organizatorii festivalului, Gheorghe Borugă, a apreciat că, în comparație cu edițiile precedente, anul acesta calitatea interpretativă și partea tehnică sunt mult mai bune. „Soliștii de anul acesta au mai multă experiență, mulți dintre ei fiind câștigătorii mai multor premii la diferite concursuri de muzică, precum Festivalul «Mamaia» sau «Megastar». Pot să spun și că am un regret, și anume că din județul Constanța participă doar doi concurenți, ceea ce ridică un semn de întrebare asupra pregătirii muzicale“, a declarat Gheorghe Borugă, consilier local și unul dintre organizatori. S-au vândut toate biletele Costul unui bilet pentru cele două seri de concurs a fost de 15 lei, iar pentru seara de gală, 20 de lei. Ieri, la ora prânzului, nu mai era niciun bilet pentru seara de gală de sâmbătă, iar pentru vineri mai erau 15 bilete. Numărul tichetelor de intrare vândute pentru prima seară a fost puțin mai mic decât cel al biletelor pentru serile de week-end. Cei care au vrut să asiste la festival în toate serile și-au procurat abonamente, costul unuia fiind de 40 de lei.