Femeile îşi pot relua viaţa sexuală la o lună şi jumătate după ce au născut

Femeile își pot relua viața sexuală la o lună și jumătate după ce au născut

Ştire online publicată Miercuri, 16 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La cât timp după naștere poți relua viața sexuală? O problemă comună cu soluții la îndemână. Tot ce trebuie să faci e să te informezi corect și complet. Timp de 40-45 zile după ce au născut, femeia trece printr-o perioadă de refacere, cunoscută sub numele de lăuzie. În această perioadă apare și amenoreea, adică întreruperea ciclului menstrual, fapt ce determină o sensibilitate deosebită a organismului. De aceea, femeia nu trebuie să întrețină relații sexuale în această perioadă pentru că există riscul de a dezvolta o formă de endometrită sau diferite infecții. „Endometrita se manifestă prin dureri, scurgeri purulente, febră. Din cauza faptului că în această perioadă uterul este permeabil, deci mai sensibil decât de obicei, pot apărea și infecții cauzate de germeni banali, dar care vor fi mai dificil de tratat ” , ne explică Dr. Emilian Epure, medic ginecolog. De asemenea, există și riscul unei sarcini nedorite. După perioada de lăuzie, cea mai bună metodă de contracepție rămâne prezervativul, celelalte metode de barieră fiind considerate, de data aceasta, insuficiente. „ Este cea mai eficientă metodă până la reglarea ciclului menstrual, după care se poate apela și la metodele hormonale fără probleme”, adaugă specialistul. Proaspetele mămici sunt sfătuite să-și acorde timp suficient până să reia contactul sexuale regulat. Această perioadă este caracterizată de oboseală accentuată și, câteodată, dureri, factori ce pot avea un efect negativ asupra libidoului. Nu te sfii să apelezi la lubrifiant Dacă femeia simte că ar mai fi nevoie de ceva în plus pentru a avea un apetit sexual satisfăcător, există câteva metode de îmbunătățire a libidoului. Un lubrifiant se poate dovedi de mare ajutor dacă zona perineului este sensibilă și dureroasă. Acesta contribuie la o lubrifiere corectă a vaginului, a cărui secreție nu este foarte abundentă la multe femei în perioada imediat următoare nașterii. Actul sexual nu trebuie să se întâmple într-un anumit timp stabilit. Este mai bine să iei în calcul varianta îmbrățișărilor și, treptat, să te obișnuiești iar să fii atinsă în sens sexual. În timpul actului sexual, este bine să se aleagă o poziție care să nu exercite o prea mare presiune în zonele care sunt mai sensibile. Dacă oboseala este dușmanul tău principal, încearcă să faci dragoste în timpul somnului bebelușului, când nu ești prea obosită. Fă exerciții fizice pentru pelvis, pe podea, care să refacă tonusul muscular al vaginului. De asemenea, începe un program de exerciții fizice postnatale, care să te pună pe picioare și să ridice moralul. Urmează o dietă sănătoasă și bea multe lichide. Odihnește-te de fiecare dată când timpul (sau bebelușul...) îți permite. Pentru a mai avea o urmă de energie, trebuie să ai grijă de tine cu foarte mare atenție. În cazul în care actul sexual și penetrarea continuă să fie dureroase, cu toate că v-ați făcut timp pentru acest lucru, v-ați luat toate măsurile și totul s-a petrecut cu foarte mare tandrețe, este preferabil să ai o discuție cu medicul tău de familie sau cu ginecologul. Dacă secreția vaginală are un miros ciudat și neplăcut, este posibil să ai o infecție care să necesite atenția medicului. Dacă după patru săptămâni sângerările vaginale persistă sau ai o sângerare bruscă și accentuată, medicul tău trebuie să știe de acest lucru. Andreea IACOB