Femeie blocată într-un copac, când încerca să prindă un Pokemon

Ştire online publicată Joi, 21 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie de New Jersey a solicitat intervenția pompierilor, după ce a rămas blocată într-un copac dintr-un cimitir, în timp ce încerca să prindă un Pokemon, notează publicația Time.Tânăra femeie s-a urcat într-un copac din cimitirul Eglington din Clarksboro, New Jersey, în încercarea de a prinde un Pokemon, prin intermediul aplicației Pokemon Go. Când a realizat că nu se mai poate da jos, a sunat la 911, pentru a solicita intervenția serviciilor de intervenție.Astfel, pompierii au venit cu o scară și au dat-o jos din copac, nu înainte de a imortaliza momentul. Ei au folosit experiența femeii pentru a-i avertiza pe alți împătimiți de riscurile la care se pot expune.„Cu toții au auzit de cazuri de pompieri care salvează pisicile care nu pot coborî din copaci. În seara aceasta, o echipă a fost trimisă la Cimitirul Eglington, pentru a salva un Pokemon, cât și persoana care încerca să îl prindă. Îi rugăm pe toți care se joacă Pokemon Go să țină cont de avertizări și să nu se expună riscurilor. Gândiți-vă la ce faceți și unde vă aflați, înainte să faceți lucrul respectiv”, au scris pompierii, pe pagina de Facebook.