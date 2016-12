Femeia incendiată de concubin încă mai are coşmaruri şi se teme

S-a întors la locul de muncă unde i s-a întâmplat nenorocirea

Femeia incendiată de concubin încă mai are coșmaruri și se teme

Doina Diaconu, femeia care a fost incendiată de concubinul ei, s-a întors la muncă. Culmea, în același loc în care i s-a întâmplat nenorocirea. În urmă cu câteva zile, am găsit-o la aceeași tarabă de ziare, din fața Policlinicii cu Plată, unde, acum patru luni, bărbatul frustrat pentru că a fost părăsit a aruncat cu benzină peste ea, i-a dat foc cu o brichetă, iar apoi i-a întors spatele și a plecat nepăsător. Urmele lăsate de focul care i-au cuprins corpul se văd și acum. Femeia a fost desfigurată și nenorocită pe viață, din cauza unui om care, în inconștiența și pofta lui de răzbunare, a comis o faptă oribilă: i-a dat foc mamei propriului copil. Cruzimea cu care bărbatul a acționat întrece orice imaginație. El s-a apropiat de taraba femeii, a dat cu calm prelata la o parte, a aruncat benzina dintr-o sticlă pe care o avea la el, a scos bricheta, i-a dat foc, iar apoi a întors spatele și a plecat. Nu l-au impresionat strigătele de disperare și de durere ale Doinei Diaconu, care a început să se tăvălească pe jos, încercând să stingă flăcările care i-au cuprins într-un timp extrem de scurt hainele din material sintetic. După luni de chin pe patul de spital, ea a fost externată, deși urmele focului care i-au afectat fața și brațele încă sunt vizibile. „Încă nu a venit ziua în care să pot adormi fără dureri… “ - ne spune femeia, plângându-se de rănile care, deși în curs de vindecare, îi provoacă chinuri groaznice. „Încă nu pot mânca… Rănile de pe față, încă nu mă lasă să deschid gura cum trebuie… La fel, mâna dreaptă nu pot să o mișc prea mult… Ceea ce mă îngrozește este că vine frigul, iar locul meu de muncă este afară… Nu știu cum voi rezista la temperaturi joase…” - ne spune femeia, care, cu gândul la cei cinci copii pe care îi are acasă, știe doar că trebuie să muncească pentru a avea din ce trăi. Ea ne-a povestit că și acum, mai în fiecare seară, atât ea, cât și copiii ei (dintre care doar cel mai mic este al lui Stelian Preda), îl visează pe bărbat. Încă sunt traumatizați de acest individ și se gândesc de pe acum cu groază la ziua în care el va ieși de după gratii. „El ne va căuta și în gaură de șarpe. Nicăieri nu suntem în siguranță… Îmi este teamă de ce se va întâmpla…” - spune Doina Diaconu. Femeia ne-a spus că, de curând, chemată fiind la Parchet, a încremenit când, în biroul procurorului, a fost adus, fără a fi pregătită (psihic) dinainte, și Preda. „Am încremenit. El era legat, dar deja nu mai aveam cuvinte…” - ne-a declarat femeia. v v v Vineri, la Tribunalul Constanța, va fi primul termen de judecată în dosarul penal în care Stelian Preda este judecat pentru tentativă la infracțiunea de omor. Femeia speră ca instanța sau Baroul Constanța să îi ofere un avocat din oficiu, pentru că nu are bani pentru a-și angaja unul. Asociația „O Nouă Șansă”, înființată de ziarul „Cuget Liber”, și care se implică în cazurile privind violența domestică, are în monitorizare acest caz încă de la început și se va implica și în acordarea asistenței juridice de specialitate femeii, dacă acest lucru nu îl va dispune instanța de judecată. Din păcate, din partea statului român, nu există nicio autoritate care să se implice în astfel de cazuri. Ele ar fi trebuit să fie monitorizate, iar astfel de persoane - victime ale violențelor domestice, să fie ajutate și apărate. Legea, la fel, nu apără astfel de persoane decât atunci când, de multe ori, este prea târziu.