"Febra" pregătirilor de război determină Rusia să trimită avioane de luptă şi la... Polul Nord

"Febra" pregătirilor de război determină Rusia să trimită avioane de luptă și la... Polul Nord

Ştire online publicată Luni, 22 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia își va spori prezența militară în... zona arctică, a declarat Kiril Makarov, adjunctul comandantului Forțelor de Apărare Aerospațială ale Rusiei.Pana la sfârșitul anului 2015, in zona arctica vor aparea forțe de apărare aerospațială sub forma unei flotile de avioane de lupta modernizate. Ministerul Apărării al Federației Ruse consideră că regiunea are o importanță strategică.În prezent, Rusia desfășoară deja noi stații radar pe unele insule din Oceanul Arctic. În curând, acolo vor ajunge și avioanele de luptă, a declarat Kiril Makarov. „Astăzi, deja avem în insulele din Oceanul Arctic arme noi, cum ar fi ZRPK „Pantziri”, radare, avioanele de luptă vor sosi în curând”, a adaugat Makarov.Potrivit „Moskovski Komsomolets” este vorba despre aparatele modernizate MiG-31BM, care vor fi amplasate pe aerodromul recent reabilitat „Rogachevo” de pe Novaia Zemlea, precum și statiile radar Podsolnuh. În afara de aerodromul „Rogachevo”, in zona Cercului Arctic este refacut si aerodromul „Temp” de pe insula Kotelinîi.General-colonelul Nikolai Moskvitelev consideră că spațiul aerian nordic este o direcție strategică, deoarece reprezinta cea ma scurtă rută al aviației potențialului inamic către centrele industriale și administrative ale Rusiei.Adjunctul ministrului rus al apărării, Dmitri Bulgakov a spus, la sfârșitul lunii mai, că lucrările de creare a infrastructurii militare în Arctica vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an, relatează Reporter Virtual, citând surse din presa rusă.