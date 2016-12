Farul vrea să-i arate „roşu“ Rapidului

Sâmbătă seara, la Constanța, de la ora 20,45

Farul vrea să-i arate „roșu“ Rapidului

Aflată pe loc retrogradant, într-un subsol al clasamentului încins, întins pe lungimea a doar patru puncte, FC Farul susține, sâmbătă, la Constanța, cel mai greu meci pe teren propriu din mini-retur, contra Rapidului. „Rechinii“ vor să bată pentru a ieși din zona minată și spun că îi vor da o replică solidă unei echipe giuleștene care nu a renunțat încă la un loc de Liga Campionilor. Farul nu are probleme deosebite de lot, revenind la antrenament normal, de miercuri, și brazilianul Gerlem. Nu este nimeni suspendat, dar mai mulți fotbaliști sunt la limită cu cartonașele galbene, un nou avertisment urmând a le aduce absența la importantul meci din etapa viitoare, de la Arad. Totuși, chiar și așa, antrenorul Ion Marin spune că nimeni nu se va menaja și va încerca să bată Rapidul. „După plecarea lui Rednic, Rapidul pare descătușat și mai organizat. Probabil că toate tensiunile care au fost la ei au dus la acele rateuri. Așa a pierdut Rapidul la Buzău, într-un joc lamentabil. Noi am pregătit special această partidă“, a spus Ion Marin. Antrenorul a apreciat sprijinul publicului din ultima perioadă („tot stadionul a fost cu noi, îi felicităm, le mulțumim și îi așteptăm și sâmbătă seară”), remarcând și faptul că nu mai există contestări la adresa sa. De la Rapid lipsesc D. Coman (accidentat), M. Constantin (suspendat) și Perjă (cu probleme familiale). Revine însă N. Grigore, căruia i-a expirat suspendarea, iar Burdujan a fost refăcut. Rapidul a sosit la Constanța vineri seară și s-a cazat la hotelul „Rex“. Semne de întrebare la retrogradare „În lupta de la retrogradare, mă tem de orice. În etapa care a trecut, fără să fac prea multe comentarii, căci s-a sesizat și mass-media, au fost echipe care au întors scorul în opt oameni, altele au câștigat cu lejeritate. Dar acestea sunt supoziții, nu avem niciun fel de date. Nu mai vreau să accentuez că multă lume răspunde la butoanele apăsate. Dar important pentru noi este să încercăm să obținem maximum posibil din fiecare meci” Ion Marin, antrenor principal FC Farul Constanța, stadion „Farul“, sâmbătă, 5 aprilie, ora 20,45, în direct la Antena 1 FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă - Farmache, Barbu, Șchiopu (cpt.), Maxim - Ben Teekloh - Băcilă, Todoran, Voiculeț, Chico - Gosic Rapid (antrenor, Marian Rada): Andrade - Săpunaru, Maftei (cpt.), Leonard, Bozovic - E. Dică, C. Lazăr, N. Grigore, Cesinha - Joao Paulo, Boya Arbitrează Aurelian Bogaciu (București); asistenți, Eduard Dumitrescu (Pitești), Cătălin Savu (Galați); rezervă, Andrei Ioniță; observatori, Florin Gâtejeanu, George Ionescu (toți, din București)