Farul s-a înţeles cu Ceahlăul pentru transferul lui Rusmir

Farul s-a înțeles cu Ceahlăul pentru transferul lui Rusmir

Între FC Farul și Ceahlăul Piatra Neamț a intervenit o înțelegere în privința achiziționării de către constănțeni a mijlocașului ofensiv sârb Dejan Rusmir. A rămas acum să se definitiveze și detaliile contractuale dintre club și jucător. Farul face diligențele necesare pentru ca fotbalistul să ajungă în cantonamentul din Austria. Alături de Marius Croitoru, Farul îl viza pe Dejan Rusmir ca un înlocuitor al lui Dinu Todoran. A trimis scrisoare de intenție către Ceahlăul, negocierile au demarat și s-a ajuns la un punct comun. „Este adevărat, Farul s-a înțeles cu Ceahlăul pentru acest transfer“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheor-ghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul. În acest moment, rămâne să se definitiveze și relația club - jucător, prin încheierea tuturor detaliilor contractuale, gruparea constănțeană vizând un contract pe patru ani. Totodată, Farul a demarat procedurile pentru ca Rusmir să primească viza de Austria și să ajungă în cel mai scurt timp în cantonamentul de la Kaprun. În vârstă de 28 de ani (este născut pe 24 ianuarie 1980), Rusmir a evoluat în ultimele două sezoane la Ceahlăul, venind în România în 2006, de la FK Rad Beograd. Are 1,84 m și 78 kg și evoluează ca mijlocaș ofensiv. În stagiunea trecută, a jucat în toate cele 34 de meciuri ale campionatului (în 14 dintre ele a fost integralist), marcând șapte goluri. În privința lui Croitoru, care a refuzat în primă instanță Farul pentru Ucraina, după ce venise la Constanța pentru tratativele finale, pista nu a picat de tot după aceea, discuțiile reluându-se, dar, se pare, fără șanse mari de reușită. Laurențiu Florea, la CSM Ploiești Pus pe lista de transferări de Farul, alături de alți cinci jucători (Gheară, Otvoș, Larie, L. Mihai II și Soare), fundașul stânga Laurențiu Florea se îndreaptă către CSM Ploiești, club cu care s-a înțeles. Nou-promovată în Liga a II-a, echipa din Valea Prahovei are planuri mari pentru noul sezon, vizând chiar promovarea. Și mijlocașul Marcel Otvoș are câteva variante: o echipă din Tg. Mureș (orașul său natal), din Liga a III-a, dar care ar putea ajunge în eșalonul superior, dacă primăria va cumpăra un loc, dar și Cetatea Suceava (Liga a II-a), formație care l-a înregimentat de curând pe fostul căpitan farist Mihai Guriță.