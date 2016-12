Degeaba au bătut la Mediaș, dacă nu înving și CS Otopeni

Farul rămâne în alertă maximă

„Rechinii” au adus de la Mediaș trei puncte imense, cu care și-auajustat „adevărul” și au ieșit din zona retrogradării. Însă, ca succesul cu Gaz Metan să-și arate pe deplin utilitatea, este nevoie, vineri, la Constanța, de o nouă victorie. Farul încheie returul, vineri, la Constanța, contra lui CS Otopeni, o altă echipă, după Gaz Metan Mediaș, cu care „rechinii” își dispută rămânerea în prima ligă. Grație succesului cu sibienii, Farul a urcat pe locul 14, cu 16 puncte și -8 la „adevăr”. CS Otopeni ocupă locul 17 (retrogradant), având 9 puncte și -15 la „adevăr”. „Rezultatul de la Mediaș nu are nicio valoare, dacă nu va fi completat, vineri, cu alte 3 puncte. Rămânem în alertă maximă. Ca și cu Gaz Metan, ne trebuie mobilizare totală și concentrare deosebită. Sper ca și contra lui CS Otopeni jucătorii la care vom apela să joace cu tot sufletul. O nouă victorie ne poate reda speranța și ne poate face mai încrezători”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Marin, antrenorul principal al Farului. „Săpăligă” a fost inspirat la Mediaș cu titularizarea lui Lucian Pârvu, care, prezent pentru prima dată în acest sezon în „11"-le de start al Farului, a înscris golul victoriei. „Am mizat pe Lucian având în vedere evoluțiile sale favorabile de la Farul II și modul în care s-a comportat la antrenamente”, a motivat antrenorul. „Sunt foarte bucuros pentru acest gol, cu atât mai mult cu cât a adus și victoria, de care echipa avea mare nevoie. Traversăm un moment dificil și fiecare punct câștigat e extrem de important. Nu am avut semne sau presimțiri că voi înscrie, cum ni se mai întâmplă nouă, fotbaliștilor, ci doar mă încerca o dorință enormă de a demonstra că-i pot fi de folos Farului”, ne-a spus și autorul golului victorios de la Mediaș. De regulă, Lucian nu dedică nimănui reușitele sale, dar acesta este mult prea important și are prea multe semnificații pentru a nu i-l dărui soției sale, Raluca. În meciul de la Mediaș, Ion Marin a remarcat în mod deosebit evoluția lui George Curcă, goal-keeper-ul închinzând poarta („George a apărat ca în vremurile bune”), dar a subliniat și prestația stoperilor Pătrașcu și Rastovac, „un cuplu de fundași centrali care se sudează pe zi ce trece și care are exprimări din ce în ce mai bune”.