Farul merge la Piteşti cu patru juniori

Farul merge la Pitești cu patru juniori

Numeroasele probleme de efectiv cu care se confruntă Farul în această perioadă au făcut ca în lotul de 18 cu care va aborda Ion Marin meciul de la Pitești, de sâmbătă, să se regăsească nu mai puțin de patru juniori. Farul îi are indisponibili pe Gerlem, Rusmir, Barbu, Ben Teekloh, Șchiopu, Vlas (accidentați) și pe Chico (suspendat). În aceste condiții, lotul de 18 pentru meciul de sâmbătă, de la Pitești, a fost completat doar după ce clubul constănțean a reușit să-i aducă de la lotul național pe Matei și Alibec (ambii, în vârstă de 17 ani). Pe lângă acești doi juniori, la Pitești mai merg încă doi, de 18 ani, Fatai și înlocuitorul lui Vlas, Vlad Neagu, restul fariștilor care pleacă spre Trivale în această dimineață, la ora 8, fiind: Curcă - Farmache, Pătrașcu, Rastovac, Maxim, Bă-cilă, Voiculeț, M. Nae, L. Pârvu, Gaston, Păcuraru, Cruceru, Gosic și D. Florea. Ion Marin a apreciat că Farul va avea parte de un meci greu contra lui FC Argeș, o echipă pe care teh-nicianul „rechinilor” o apreciază. „Am văzut casete cu jocurile argeșenilor și am adunat destule informații. Joacă un fotbal bun și înscriu goluri. Pentru o nou promovată, a acumulat foarte multe puncte”, a declarat „Săpăligă”. Ion Marin mai crede că, în plan ofensiv, FC Argeș e foarte periculoasă, având un mijloc bun, laborios, cu Tameș în formă de zile mari (care îi amintește antrenorului de zilele bune de la Dinamo ale mijlocașului), și atacanți valoroși. „FC Argeș are un joc tehnic și fantezist. Sunt destui jucători capabili să rezolve cu succes duelurile unu la unu. Însă, în apărare, se tot schimbă fundașii centrali. Se pare că încă nu au găsit cuplul ideal de stoperi și că au probleme în acea zonă. Rămâne să punem și noi probleme și să dăm gol”, a apreciat Ion Marin. FC Argeș are și ea trei absențe: Cristi Tănase (cumul de cartonașe galbene), Miloșevici și Cârstoiu, accidentați. Antrenorul piteștean Ionuț Badea vede în Farul un adversar periculos, din pricina situației grele din clasament. „Vom avea o partidă dificilă, care nu va fi diferită foarte mult de cea de la Bistrița. Farul este de asemenea într-o situație grea și va veni să lupte și să câștige, pentru că are mare nevoie de puncte. Sperăm să câștigăm noi însă. I-am urmărit pe constănțeni. Au o echipă bine pregătită fizic și pot schimba oricând sistemul de joc”, a spus Badea, pentru care cei mai periculoși „rechini” sunt Gosic și Gaston, iar prezența lui Curcă în poartă contează de asemenea mult.