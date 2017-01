Farul mai vrea un fundaş şi un mijlocaş central

Farul mai vrea un fundaș și un mijlocaș central

Pentru noul sezon, FC Farul mai are în vedere achiziționarea unui stoper și a unui mijlocaș central, jucători de valoare. Sunt vizați mai mulți fotbaliști, cu doi dintre ei, cunoscuți în România, clubul constănțean fiind aproape să semneze, în urmă cu ceva timp, dar soluții ar putea apărea și din lotul actual. Farul a fost aproape să obțină semnăturile a doi jucători din România, mijlocași centrali, Marius Croitoru (Steaua) și Dejan Rusmir (Ceahlăul), însă aceștia s-au sucit în ultimul moment și au plecat să-și caute echipe pe alte meleaguri, Ucraina, respectiv China. Astfel că Farul caută în continuare un mijlocaș central, dar și un stoper. Se vorbește de unele piste din Serbia, după cum antrenorul Ion Marin și șeful departamentului Scouting al Farului, Mugurel Cornățeanu, au urmărit fotbaliști străini și în Austria. Pentru Farul, cel mai bine ar fi ca eventualii jucători noi să vină până la începerea stagiului din Germania (4 - 16 iulie), pentru a putea prinde în totalitate importanta etapă a meciurilor amicale, în care se cristalizează echipa pentru campionat. „Am avut în vedere unii jucători, ne-am înțeles cu cluburile lor și chiar cu ei, dar apoi au ales să se ducă peste mări și țări. Îți vin apoi la finalul pregătirii, cu antrenamente prin parcuri și fără jocuri în picioare. În Germania, Farul va mai disputa cel puțin cinci meciuri, deci pierd în total 12-14 partide, plus acumulările fizice și tehnico-tactice. Astfel că primele 6-7 jocuri de campionat sunt de pregătire pentru ei. E complicat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul. Pentru postul de mijlocaș central, Farul are o soluție și în curtea proprie, Fatai, dar ar putea intra în calcul și tânărul de 17 ani, Cosmin Matei, internațional de juniori. În Austria, Fatai, aflat la primul stagiu de pregătire cu echipa mare, a fost încercat cu preponderență pe acest post. „Ca mijlocaș central îl pregătim și pe Fatai, un jucător cu multe calități. E mobil, are capacitate de efort, curaj și lovește bine mingea cu ambele picioare. Ai nevoie de viteză în teren. Jucătorii lenți nu te ajută foarte mult. Sunt ușor de anihilat și de marcat. Apoi, îl avem și pe Matei. Este tânăr, are doar 17 ani, dar, dacă nu joci cu asemenea jucători, nu-i formezi. Trebuie să-ți asumi și un anumit risc. Tinerii nu trebuie să facă facultatea ca să joace la prima echipă. Trebuie încurajați. Dacă așteptăm prea mult, se pierd. Pregătirea alături de prima formație are menirea de a le crește capacitatea de efort”, ne-a mai spus Gheorghe Bosînceanu. Ionuț Călin, un închizător de urmărit Prezent la finala Campionatului Național de juniori A, de la Constanța, dintre FC Farul și Școala de Fotbal „Marius Lăcătuș“, partidă câștigată de „rechini“, cu 2-0, Gheorghe Bosînceanu a remarcat mai mulți dintre fotbaliștii Farului. „Mi-au plăcut în mod deosebit portarul Vlad Neagu, fundașul central Cristian Lăzărescu, fundașul stânga Radu Dragomir, mijlocașul la închidere Ionuț Călin, căpitanul echipei, sau vârful Ștefan Sandu. Călin are forță, viteză, capacitate de efort și control al balonului. Închide foarte bine în fața fundașilor centrali și intră în joc. Urcă pe spațiul liber cu mingea la picior, perpendicular pe poartă și are viziune. Îl voi mai urmări. Asemenea jucători sunt de trimis în pregătire centralizată cu echipa”, ne-a spus Gheorghe Bosînceanu. Fortificare fizică în Austria "În acest final de săptămână, încheiem stagiul din Austria, în care ne-au interesat acumulările fizice. Am disputat și mai multe meciuri, cu adversari puternici, mulți aflați într-o etapă superioară de pregătire, însă rezultatele partidelor le punem pe plan secund, altul fiind obiectivul nostru în această perioadă" Gheorghe Bosînceanu Farul va crea o grupă valorică de tineri Gheorghe Bosînceanu ne-a declarat că printre obiectivele Farului se numără și promovarea tinerilor jucători din propria pepinieră. „Fotbaliștilor tineri, talentați, care au obținut rezultate, le acordăm o atenție deosebită. În Austria, am luat patru la pregătire (n.n. - Fatai, Matei, Alibec, Bubuleandră). Avem în vedere să creăm și o grupă valorică de 4-5 jucători, pe care să o pregătim de la începutul campionatului. Vrem să asigurăm o legătură între vârfurile Academiei noastre și echipa a doua, cu obiectiv promovarea a cât mai multora la echipa mare“, a detaliat Gheorghe Bosînceanu.