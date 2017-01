Farul mai are nevoie de 20 de puncte pentru a evita retrogradarea

Pe locul 16 în clasament și cu -13 la „adevăr”, Farul se află în fața unei bătălii pe viață și pe moarte pentru evitarea retrogradării. Antrenorul principal Ion Marin crede că, pentru a se menține în primul eșalon, „rechinii“ mai trebuie să adauge, în cele 15 meciuri din mini-retur (șapte pe teren propriu), încă 20 de puncte la zestrea existentă, de 17 puncte. „Dacă, în cele 15 partide, obținem 20 de puncte, suntem salvați. Cele mai grele meciuri vor fi contra formațiilor cu care ne luptăm la retrogradare. Cel puțin opt formații trag să evite liga secundă”, a declarat Ion Marin. „Săpăligă“ este de părere că cele mai mari șanse de supraviețuire le au echipele bine organizate și care s-au întărit considerabil, dar valoarea achizițiilor trebuie probată nu în amicale, ci în jocurile oficiale, care au miză, alt caracter și se dispută sub stres. „Să așteptăm să înceapă dansul și atunci vom vorbi și vom face aprecieri”, a mai spus antrenorul. Întăriți cu Chico și Gosic Ion Marin a declarat că, pentru a învinge, vineri, Gloria Buzău, la Constanța, în primul meci oficial al anului, jucătorii Farului trebuie să fie concentrați, hotărâți și bine organizați. Să se adapteze la condițiile de joc, să fie harnici și dispuși la sacrificiu, iar spectatorii să le fie aproape. „Sunt mulțumit de lot, ne-am întărit cu Chico și Gosic, doi jucători foarte utili. Pentru a câștiga în acest mini-retur, mai ales la meciurile de acasă, trebuie să ne asumăm riscuri. Eu sunt dispus să risc. Mă bucur că suporterii au declarat că revin la sentimente mai bune față de mine. Eu sunt doar antrenor, pe teren băieții joacă, dar cred că merit și eu puțină susținere. Mi-am asumat multe riscuri când am acceptat să preiau Farul. Am făcut-o pentru echipă, pentru club și pentru Constanța, care merită să aibă echipă în Liga 1. Vom munci împreună să salvăm onoarea și imaginea Farului”, a arătat „Săpăligă“. Nae și Mala nu sunt în primii 18 Ion Marin a stabilit lotul de 18 jucători cu care va aborda meciul de vineri, cu Gloria Buzău: Vlas, Curcă - portari; Băcilă, Farmache, Barbu, Gheară, Șchiopu, L. Florea, Voiculeț, L. Mihai II, Pătrașcu, Ben Teekloh, Todoran, Gaston, Nanu, Chico, Gosic și Gerlem - jucători de câmp. Mijlocașii Nae și Mala au rămas în afara lotului, Ion Marin spunând că „voi conta pe ei când le va veni rândul. Oricum, și din cei 18, vor intra din primul minut pe teren doar 11". „Rechinii” au intrat în cantonament ieri la prânz, iar seara, aproape de ora jocului de vineri (19), au efectuat un antrenament.