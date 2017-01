Farul îl are în probe pe brazilianul Pepo

La FC Farul susține probe de joc, de marți, un fotbalist brazilian de 25 de ani, Ivo Ricardo de Sa, zis „Pepo". Jucătorul este mijlocaș coordonator și, cât timp a evoluat în Brazilia, l-a avut adversar și pe actualul farist Willian Gerlem. Născut pe 6 martie 1982, Pepo este un mijlocaș coordonator de picior drept. Este căsătorit și are doi copii, o fată de șapte ani și un băiețel de trei ani. Este înalt de 1,80 m și are 73 kg. Până acum, a mai evoluat în Brazilia, la echipa de primă ligă Coritiba, între 2001 și 2006, apoi, pentru șase luni, anul trecut, în Portugalia, la Valdeves (liga a doua), iar ultima sa formație a fost Asteras Tripolis (Grecia), cu care a promovat din eșalonul secund în prima divizie. Pepo a declarat, pentru „Cuget Liber", că a jucat și pentru echipa națională Under-17 a Braziliei. CV-ul său consemnează 193 meciuri în Brazilia, 18 în Portugalia și 21 în Grecia. Coordonatorul brazilian și-a amintit că, în Brazilia, l-a avut adversar într-un meci pe actualul farist Willian Gerlem, pe când acesta evolua la FC Bahia. Partida s-a desfășurat acasă la Gerlem și s-a încheiat 2-2, niciunul dintre cei doi neînscriind însă.