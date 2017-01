Farul are în probe un mijlocaş bulgar

Farul are în probe un mijlocaș bulgar

Kuncho Kunchev, un mijlocaș ofensiv bulgar, este de ieri la Farul, pentru probe de joc. „Rechinii” au bifat prima zi de cantonament, antrenorii Ion Marin, Cristi Cămui și Ion Răuță stabilind un lot de 30 de fotbaliști pentru primul stagiu centralizat al iernii. Bulgarul a evoluat în țara sa la prim divizionarele Cerno More Varna și Spartak Varna, la fiecare câte doi ani, iar în România a fost jucătorul lui Prefab Modelu, în Liga a II-a. Este mijlocaș ofensiv, fotbalist de ambele picioare. Născut pe 27 iunie 1983, Kuncho Kunchev are 1,80 m înălțime și 72 kg greutate. A început fotbalul la 7 ani și, potrivit afirmațiilor sale, a debutat în prima ligă a Bulgariei la 16 ani. La Modelu era titular de bază, are și goluri marcate și a jucat, în primul „11”, și în amicalul Prefab - Farul 4-0, de vara trecută. În cantonamentul Farului, bulgarul a fost cazat în cameră, ieri, cu un alt stranier, slovenul Andrej Rastovac, începând pre-gătirea de la al doilea antrenament al „rechinilor”, desfășurat, după-amiază, la baza proprie, pe terenul sintetic și în sala de forță. Fără Larie, L. Mihai II și Șeroni De ieri, Farul a intrat în primul cantonament al pregătirii de iarnă, jucătorii fiind cazați la mini-hotelul complexului sportiv propriu. Antrenorii Farului s-au oprit la un lot de 30 de fotbaliști: Curcă, Vlas, Vl. Neagu - portari; Mățel, Pătrașcu, Rastovac, Barbu, Pahor, Bubuleandră, Armando, Gaston - fundași; Băcilă, Voiculeț, Rusmir, Ben Teekloh, Matei, Fatai, I. Călin, Păcuraru, Durbac, Henry, Pantelie, Gerlem, Mansur - mijlocași; Chico, Alibec, Gosic, D. Florea, E. Nanu, Uche - atacanți. Față de cei care s-au pregătit până acum, s-a renunțat la închizătorul Alin Șeroni, aflat în probe de pe 8 ianuarie, iar alți doi mijlocași, Larie și L. Mihai II, urmează a se întoarce la echipele la care erau împrumutați de Farul - Delta Tulcea, respectiv CSM Ploiești. „Larie și Liviu vor fi lăsați în continuare să evolueze la Tulcea, respectiv Ploiești, pentru a avea meciuri în picioare și a crește în valoare. Cei doi rămân însă sub observația noastră. Restul lotului pe care l-am avut la dispoziție de la reluarea pregătirii, din care fac parte și tinerii de la echipa secundă, a intrat în pregătire centralizată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Marin, antrenorul principal al Farului. Gerlem e OK Dintre cei opt „rechini” care s-au confruntat, în ultimele zile, cu probleme medicale, trei (Păcuraru, Băcilă și Pantelie) au revenit la antrenament normal de la ședința de pregătire de pe plajă de ieri, prima a zilei. Ceilalți (Rastovac, Mățel, Chico, Emil Nanu și Daniel Florea) s-au aflat și ei la antrenament, dar au lucrat la intensitate redusă. Tot ieri, brazilianul Gerlem a efectuat o investigație medicală la Eforie Nord, la doctorul Viorel Lucescu, controlul relevând că fotbalistul, care acuzase unele dureri la picior, este în regulă și poate reveni la pregătire normală.