Farul are „Făină” calitatea întâi

Mijlocașul Florin Pătrașcu (21 de ani), o achiziție a Farului cu evoluții remarcate până acum, este cunoscut de toată lumea sub numele de „Făină“. Porecla nu vine de la părul său blond, cum s-ar crede, ci i-a fost dată de fratele său, involuntar, cu mulți ani în urmă. Când era mic, fratele lui Florin, Adrian, nu putea să-i pronunțe bine prenumele. În loc de Florin, zicea „Foin” sau „Făin“, iar de aici și până la „Făină“, cum au preluat prietenii, nu a fost decât un pas. Și așa i-a rămas numele, folosit ca atare și de colegii de la Farul. Până acum, Florin a fost ferit de accidentări, deși este un luptător, iar pe teren bagă materiale la greu. „În 12 ani de fotbal, problemele medicale m-au ocolit. În afară de banale răceli, nu am avut altceva“, declară jucătorul, pentru „Cuget Liber“. Schiază, dar nu știe să înoate Ca orice brașovean, „Făină“ este un schior neîntrecut, dar nu a mai fost de mult timp pe pârtie. „Am învățat de mic să schiez. De regulă, ieșeam pe pârtia de la Poiana Brașov, cu prietenii. Nu am mai schiat însă de mult timp. Acum, este riscant pentru mine, ca fotbalist, astfel că încerc să mă protejez“, ne-a mai spus Pătrașcu. Dacă e maestru cu skiul, Florin nu știe în schimb să înoate. Muntele cu muntele, marea cu marea… La Farul, Pătrașcu și-a regăsit un fost coleg de la FC Bihor, Florin Neaga. Cei doi sunt buni prieteni. „Mă știu cu «Rică» de vreo patru ani. Ne leagă multe. Amândoi suntem Florini și născuți pe 12 aprilie, eu 1986, el 1988", ne spune Pătrașcu. În cantonamente, Florin împarte camera cu Băcilă, un alt brașovean din lotul Farului. Cel mai mare fan, prietena sa Cel mai mare suporter al lui Pătrașcu este prietena sa, Ioana, studentă la drept, în anul întâi, la București. Domnișoara este piteșteancă, cei doi cunoscându-se pe când Florin juca la Școala „Nicolae Dobrin“ și învăța la un liceu din Pitești. „Ioana este microbistă înfocată. Când eram la Oradea, venea la toate meciurile mele”, ne spune fotbalistul, care visează să joace în Spania, iar fotbalistul său preferat este John Terry, de la Chelsea. Joacă biliard și conduce Barcelona la Play-station Născut pe 12 aprilie 1986, Florin a început fotbalul la Brașov, la Tractorul, la 9 ani. Au urmat Școala „Nicolae Dobrin“ și FC Bihor, iar din această vară Farul l# Are două goluri înscrise până acum în primele două ligi, unul pentru FC Bihor (cu CFR Timișoara), unul la Farul (în meciul de Cupă cu Jiul) l În timpul liber, iese cu prietenii, joacă biliard și conduce echipa Barcelonei pe play-station # Până să joace la Farul, a purtat pe tricou numai numărul 2, care i-a adus noroc. „Nu-mi vine să cred că a murit Dobrin” Florin Pătrașcu a fost impresionat de regretatul Nicolae Dobrin, cât timp a activat la școala de fotbal a „Prințului“. „Nea Gicu era un om bun și un antrenor priceput. Am avut multe de învățat de la el. Îmi pare nespus de rău că a murit. Parcă nu-mi vine să cred că s-a stins. Aș fi vrut să merg la Pitești, la funeralii, dar nu am avut când”, ne-a declarat Pătrașcu. Când a ajuns el la Școala lui Dobrin, Raț și Maftei tocmai plecau de acolo. Dintre colegii săi de echipă de la Pitești, Adrian Ionescu joacă acum la Oțelul. „Pătrașcu m-a impresionat în acest sezon. Fără el, luam cel puțin două-trei goluri pe meci” Gheorghe Bosînceanu, președinte consiliu director FC Farul „De când a venit la Farul, Pătrașcu e într-o alergare continuă, de calitate, la antrenamente și meciuri“ Constantin Gache, antrenor principal FC Farul