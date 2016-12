Familiile din Afganistan sunt dependente de opium

Ştire online publicată Marţi, 25 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mai multe familii din nordul Afganistanului sunt dependente de opium. De la cel mai mic până la cel mai mare, toți membrii unei familii de afgani iau zilnic o doză din acest drog. Bebelușii adorm mai repede, iar adulții uită de foame și își tratează bolile tot cu opium. Într-un sat care nu dispune de educație și nu are nici măcar un cabinet medical, acest drog este singurul „leac” al oamenilor. Toate aceste lucruri au fost dezvăluite într-un reportaj CNN. „Dacă nu îi dau opium, nu adoarme și nu mă lasă să lucrez”, spune o femeie care tocmai i-a dat o bucată de opium copilului său. Aziza provine dintr-o familie săracă, nu dispune de nici un fel de educație și habar nu are de riscurile pe care le presupune dependența de opium. „Le dăm opium copiilor și când sunt bolnavi”, insistă femeia. Din cauza lipsei unui cabinet medical și a costului ridicat al medicamentelor, familiile din această regiune a Afganistanului nu cunosc alt leac decât opiumul. Este un ciclu vicios al dependenței care se transmite de la o generație la alta. Adulții iau acest drog ca să-și calmeze durerile și să poată lucra mai mult timp. „A trebuit să muncesc și să-mi cresc copiii, așa că am început să iau droguri. Suntem oameni foarte sărăci și nu avem ce mânca. De aceea trebuie să muncim și să ținem copiii liniștiți”, a declarat soacra Azizei.