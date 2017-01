Familiile cu un singur părinte pot cere alocaţie de susţinere

La mâna primarului

Familiile cu un singur părinte pot cere alocație de susținere

“Am o relație cu cineva de aproape trei ani de zile și în toată această perioadă nici nu s-a pus problema să facem un copil. Sunt niște probleme la mijloc despre care n-aș vrea să discut pe cale publică. Întâmplarea, neatenția, destinul, nu știu nici eu ce să mai spun, au făcut ca eu să rămân însărcinată. Acum, sarcina mea are aproape opt luni. Din păcate, nu pot să mă bucur de această perioadă specială pentru că partenerul meu s-a supărat din cauză că am luat decizia asta de una singură, că el nu este pregătit pentru copil, că prin felul meu secretos de a fi, cine știe ce mai descoperă din trecutul meu și chestii din astea. La început, l-am înțeles, dar văzând că nu se mai oprește din reproșuri și nemaiputând trăi în stresul ăla, mi-am făcut bagajul și am plecat la mama. Nici măcar nu m-a căutat până acum, deși nu ne-am văzut de aproape două luni de zile. Le spune la toți cunoscuții că vrea să-mi dea o lecție, dar dacă el consideră că asta e o perioadă potrivită pentru așa ceva, se înșală. Întrebările mele către ziarul dumneavoastră sunt următoarele: 1. Pentru că nu sunt căsătorită, aș putea avea dreptul la indemnizația monoparentală și ce înseamnă asta concret? 2. Dacă pot înregistra copilul pe numele de familie al tatălui fără ca acest lucru să atragă și obligații din partea lui, atâta vreme cât noi nu suntem căsătoriți? – Doina, 26 ani, din Eforie. Alocația de susținere pentru familia monoparentală Indemnizația la care faci referire, dragă Doina, se numește alocație de susținere pentru familia monoparentală. Consilierul juridic Carmen Dumitru ne-a explicat că aceasta se acordă familiilor formate din persoane singure și copii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, frecventează cursurile școlare și realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 184 RON pe membru de familie. Recunoașterea copilului atrage și obligații Referitor la cea de-a doua chestiune, potrivit legii, în situația în care tatăl necăsătorit cu mama copilului dă numele său noului-născut, implicit recunoașterea copilului atrage după sine și obligația de a plăti pensia alimentară stabilită de lege, în funcție de veniturile lunare obținute. Stabilirea și plata drepturilor Alocația de susținere pentru familia monoparentală se acordă lunar, pe bază de cerere și declarație tip, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile acesteia, care se înregistrează la primăria localității în a cărei rază teritorială domiciliază sau își are reședința familia. Familiile care beneficiază de alocație de susținere pentru familia monoparentală au obligația să comunice în scris primarului, în termen de maximum cinci zile, orice modificare cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de aceștia. Titularul acestui tip de alocație este reprezentantul familiei care întocmește cererile pentru stabilirea și acordarea alocației de susținere pentru familia monoparentală.