Familia Trippel redescoperă Europa cu yachtul „Shir Khan“

Yachtul „Shir Khan” a ajuns la țărmul Mării Negre după o lungă călătorie pe Dunăre. Aventura sa a început la mijlocul verii. După ce a părăsit Viena a oprit în mai toate porturile întâlnite în drum. În Delta Dunării și-a prelungit plimbarea timp de câteva săptămâni. Duminică a acostat în dana de pasageri a portului Constanța, unde va rămâne până la mijlocul lunii februarie. Apoi va pleca în prima sa călătorie pe mare. Ținta cea mai apropiată este Istanbul. De acolo va merge mai departe, pe Mediterana. Visul lui Yuki Echipajul lui „Shir Khan” e format din cei trei membri ai familiei Trippel. Comandantul Ulrich (sau Ueli, cum îi place să i se spună) deține și statutul de cap al familiei. Este un elvețian tânăr, meseriaș polivalent. Face de toate: tâmplărie, lucrări în furnir și lăcătușărie. A învățat singur să repare ambarcațiuni, să meșterească aparatele electrice și electronice. Se descurcă bine cu tehnica de calcul și cu navigația. Secund este soția sa, Hedwig. Cei apropiați o strigă Hedi. Femeia, originară din Austria, are calificarea de tâmplar. Împreună cu Ueli a început, în 1990, prima lor afacere. Era în Japonia, la Osaka. Yuki, băiatul lor, a apărut pe lume în acel capăt de lume, în 1993. Legea pământului nu a îngăduit ca pruncul să primească cetățenia niponă, astfel că feciorul familiei Trippel a devenit supus austriac. Pe navă, băiatul de 14 ani este mus, calfă și elev. Are o listă zilnică de probleme de rezolvat: teme pentru școală și sarcini marinărești. În timpul liber se ocupă de hobby-ul său, calculatorul. „Este specialistul nostru în multimedia”, spune tatăl. Pentru a-și susține afirmația, deschide o valijoară metalică. Se dovedește a fi o trusă cu ajutorul căreia poți asambla un computer. Yuki este în clasa a IX-a, la o școală din Viena. Faptul că navigă împreună cu familia nu înseamnă că își neglijează educația. Dimpotrivă, se pregătește zi de zi la bord. Urmează să-și susțină examenele de an când va ajunge acasă. Nu își dorește altceva decât să fie tâmplar, ca ai lui, și să călătorească pe ape. La vârsta de 16 ani va avea dreptul să dea examenul de conducător de ambarcațiune. Din mus va ajunge căpitan, precum eroul său preferat din romanul lui Jules Verne. Adevărata Românie Yachtul „Shir Khan” a devenit casa celor trei Trippel. Ambarcațiunea a fost construită în 1968, în Olanda. Are lungimea de 11 m, lățimea de 3,6 m și pescajul de 1 m. Este dotată cu două motoare de 120 HP și dezvoltă o viteză de 8 noduri. Familia l-a achiziționat în 2005, pentru suma de 30.000 euro. „Împreună cu ai mei am muncit 6 luni, respectiv 2.000 de ore, pentru a-i aduce îmbunătățiri. Am mai băgat alți 30.000 de euro în amenajări și în aparatura de bord. În loc să cheltuim pentru casă sau să ne cumpărăm o mașină, toți banii câștigați i-am băgat în acest yacht și în călătoria noastră” - spune Ueli. Cu „Shir Khan”, familia Trippel a parcurs 4.000 de kilometri pe apă. Primul voiaj a fost din Olanda până la Viena. Atunci a trecut prin 250 de ecluze. Cel de al doilea, de la Viena până în Delta Dunării, a fost mult mai simplu, cu doar 10 - 12 ecluzări. Ueli bănuiește că navigația pe mare este cu totul altceva decât cea fluvială. A încercat să se documenteze, dar nu a găsit nici un raport de călătorie despre Marea Neagră. „În Austria și Germania am auzit doar lucruri rele despre România” - spune elvețianul. După ce am ajuns în țara voastră mi-am dat seama că toate erau invenții ale presei.” Dându-și seama că aș putea să mă simt jignit, își cere scuze pentru afirmația făcută la adresa ziariștilor. „Am fost impresionat de România, de oamenii săi prietenoși, deschiși, doritori să ne ajute.“ A trăi pentru a călători Familia Trippel a ales acest mod de viață, care - cine știe! - ar putea fi îmbrățișat de tot mai mulți pământeni în viitor. Va călători pentru a întâlni locuri și oameni noi și va munci doar pentru a-și asigura banii de călătorie. În porturile de escală se găsește de lucru. Multe ambarcațiuni așteaptă să fie reparate. Cei trei au și priceperea, și toate sculele necesare la bord. „Credeți că experiența noastră i-ar putea interesa pe români?“ - m-a întrebat elvețianul la despărțire. „Cu siguranță!“ - i-am răspuns, gân-dindu-mă la mulțimea celor ce au visat în copilărie să devină călători, dar nu au avut forța și curajul să își împlinească visul.