Familia Gaddafi nu se afla în baza Bab al-Aziziya. Colonelul spune că a fost o "mişcare tactică"

Familia Gaddafi nu se afla în baza Bab al-Aziziya. Colonelul spune că a fost o "mișcare tactică"

Ştire online publicată Miercuri, 24 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul libian Muammar Gaddafi a declarat, într-o înregistrare audio, că retragerea de la baza Bab al-Aziziya din Tripoli, cucerită marți de rebeli, a fost o "mișcare tactică" și a promis "martiriu sau victorie" în lupta împotriva "agresiunii", relatează postul de televiziune al-Urubah.Familia Gaddafi nu se află în baza Bab al-Azizia, cucerită marți de rebelii libieni, și nu se știe unde s-ar putea ascunde, relatează CNN. Baza era una dintre ultimele zone din capitală rămase sub controlul lui Gaddafi.Imagini filmate arată mai multe persoane decapitând o statuie a liderului libian și lovind-o cu picioarele la pământ. De asemenea, rebelii au luat mai multe obiecte din fosta reședință a dictatorului. Ei au distrus și o statuie simbol, ce arată o mână de aur zdrobind un avion american de luptă.Combatanți rebeli înarmați puternic au intrat în capitală marți, în zeci de camionete, pentru a lua parte la atacul asupra Bab al-Aziziya. Câteva ore mai târziu, ei au spart un zid exterior și au cucerit rapid baza.Marți seară nu existau semne evidente de rezistență în Tripoli, deși sute de susținători ai lui Gaddafi ar fi fost însărcinați să păzească baza.Complexul Bab al-Aziziya ar fi conectat prin tuneluri subterane de mai multe zone cheie din oraș. Baza include clădiri militare, reședința lui Gaddafi, o bibliotecă și birouri guvernamentale.Loialiștii mai opun rezistență în câteva zone restrânse din Tripoli, precum în jurul hotelului Rixos, unde sunt cazați mulți jurnaliști străini. De altfel au circulat zvonuri că Gaddafi s-ar ascunde sub acest hotel.Potrivit The Independent, jurnaliștii cazați în hotelul Rixos al Nasr sunt păziți de 120 de luptători loiali lui Gaddafi, care nu le permit să părăsească hotelul. Totuși, jurnaliștilor li se permite să facă transmiuni și poartă veste antiglonț. Ziariștii susțin că mâncarea și apa sunt pe terminate, iar electricitatea se întrerupe constant.Mulți dintre ei se tem că ar putea deveni monede de schimb sau scuturi umane pentru regimul Gaddafi, aflat în cădere liberă.Liderul libian Muammar Gaddafi a declarat, într-o înregistrare audio, că retragerea de la baza Bab al-Azizia din Tripoli, cucerită marți de rebeli, a fost o "mișcare tactică" și a promis "martiriu sau victorie" în lupta împotriva "agresiunii", relatează postul de televiziune al-Urubah.Miercuri, Gaddafi a spus la un post local de radio din Tripoli că baza sa fusese distrusă deja de 64 de raiduri NATO. Colonelul a mai spus că a făcut un tur discret al capitalei libiane și că nu a simțit că orașul ar fi în pericol.Postul de televiziune al-Urubah a difuzat și un presupus interviu cu purtătorul de cuvânt al Guvernului, Moussa Ibrahim. El a avertizat că Libia va deveni "un vulcan în flăcări și un foc sub picioarele invadatorilor". Oficialul a precizat și că 6.000 de voluntari au ajuns în Libia pentru a lupta pentru Gaddafi. Informația nu a fost verificată din surse independente.Două explozii puternice, produse aparent de un bombardament aerian, au fost auzite miercuri dimineață la Tripoli, în timp ce un avion NATO survola capitala libiană.În cursul nopții, la Tripoli au fost auzite aproape continuu focuri de armă și explozii în mai multe zone, unde rebelii încearcă să elimine rezistența forțelor loiale lui Muammar Kadhafi. "Pe drumul către aeroport sunt amplasați lunetiști", a declarat pentru AFP comandantul unui grup de combatanți rebeli.Mustafa Abdeljalil, președintele Consiliului Național de Tranziție (CNT), organul politic al rebelilor libieni, a declarat că luptele care au loc de trei zile la Tripoli au lăsat în urmă peste 400 de morți și 2.000 de răniți.CNT, care își are în prezent sediul la Benghazi, oraș din estul țării, se va muta treptat la Tripoli începând de joi, a anunțat Abdeljalil.Un înalt oficial din administrația prezidențială de la Managua a declarat că Nicaragua i-ar putea oferi azil politic dictatorului libian Muammar Gaddafi. Deși regimul Gaddafi nu a înaintat nicio cerere pentru azil politic, Bayardo Arce, consilier pentru afaceri economice al președintelui Nicaraguei, Daniel Ortega le-a spus jurnaliștilor că țara sa "ar fi fericită" să îi ofere azil dictatorului libian."Dacă cineva ar cere azil, ar trebui să dăm un răspuns pozitiv, pentru că poporului (din Nicaragua - n.r.) i s-a oferit azil atunci când oamenii erau uciși de dictatorul (Anastasio - n.r.) Somoza", a spus Arce. El a precizat că nu se știe cum ar putea ajunge Gaddafi în Nicaragua, dacă va alege această posibilitate, în condițiile în care Managua nu are ambasadă la Tripoli. Presa locală a speculat că liderul libian ar putea alege exilul în Nicaragua pentru că președintele Daniel Ortega, fost rebel de stânga, a fost un susținător al lui Gaddafi, informează Realitatea.net