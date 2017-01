Faleza constănţeană se prăbuşeşte sub construcţii

Faleza constănțeană se prăbușește sub construcții

Faleza de nord a Constanței este în șantier. Dacă vrei să faci o plimbare pe malul mării, trebuie să te strecori printre macarale și betoniere. Nimeni nu mai respectă legea construcțiilor. Nu există nici un panou informativ care să ne lămurească a cui e vila care va râde la soare și ai cărei proprietari și-ar putea parca autoturismele direct pe șoseaua de coastă. Nicio autoritate nu-i întreabă de sănătate. Asociațiile de proprietari FZ 14 scara A și FZ 14 scara B de pe strada pescarilor ne-au sesizat asupra faptului că, în fața blocurilor, exact pe povârnișul dinspre mare, s-a turnat fundația pentru o construcție formată din șase etaje, care, spun ei, prezintă un real pericol pentru stabilitatea și siguranța locuințelor. „Nu se respectă distanța dintre clădiri care ar trebui să fie mai mică sau egală cu înălțimea clădirilor din jur. S-a săpat o groapă pentru fundație chiar în malul abrupt al falezei, la o distanță față de plajă de 10 - 15 metri. Această groapă este foarte mare și foarte adâncă, cam 17 metri. Groapa este poziționată la 7 metri distanță de blocurile noastre și se sapă mai jos decât fundația noastră. Este pusă în pericol rezistența mecanică a blocurilor” – se plâng oamenii. Liberienii scrutează Marea Neagră Într-adevăr, la sfârșitul săptămânii trecute, zeci de muncitori executau foraje în pământ. În momentul în care am încercat să ocolim panourile care ne informau că este șantier în lucru, am fost luați la rost de un bărbat care ne-a spus că ne aflăm pe un teren proprietate personală. I-am explicat că acest lucru nu reiese de nicăieri și că panoul informativ privind executantul lucrării trebuie montat, conform legislației, la vedere. „Nu vedeți că se lucrează?”, suntem întrebați. „Dar pe domeniul public nu se lucrează?”, i-am răspuns noi pe același ton. Gabriela Ispas, administratorul asociației de proprietari ne-a spus că lucrările la noua construcție au început cu aproape două luni în urmă și că n-au avut altceva de făcut decât să facă sesizări către Prefectura Constanța, Inspectoratul de Stat în Construcții Constanța și presei. Conform panoului, destinația construcției de pe faleza constănțeană este de clădire apartamente, beneficiar fiind SC Nitalexil SRL cu sediul pe b-dul Aurel Vlaicu, aceeași firmă fiind implicată și în lucrările de construcție. Primăria Constanța a eliberat autorizația de construire 1915 pe data de 8 octombrie 2007, urmând ca lucrarea să fie finalizată în octombrie 2010. Conform datelor obținute de la Oficiul Teritorial al Registrului Comerțului Constanța, societatea Nitalexil SRL îl are ca administrator pe Radu Marin, care este totodată și acționar în cadrul firmei, alături de Seaside Estate Company. Acționarii acestei din urmă societăți amintite sunt Rectangle Transport RTB cu 33%, Gypsy Investment Inc. tot cu 33% (ambele din Liberia) și SC Nitalexil cu 34%. Nu există plan de dezvoltare zonal Numai că planurile lor au fost date peste cap de Inspectoratul de Stat în Construcții. În urma unui control al inspectorilor, s-a dispus oprirea lucrărilor de execuție, așa cum ne-a spus Radu Damian, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Stat în Construcții. „Proiectantul trebuie să aducă dovezi de verificare a stabilității amplasamentului. Am observat că autorizarea de construire și certificatul de urbanism invocă un plan urbanistic de detaliu, ori, conform prevederilor legii, pentru astfel de construcții este nevoie de un plan urbanistic zonal sau de un plan de urbanism general. Urmează ca, în această săptămână, să verificăm documentația“, a precizat Radu Damian. În cazul în care nu se respectă legislația, se vor lua măsuri împotriva eliberării unei astfel de autorizații. De asemenea, Radu Damian spune că executanții lucrării „nu au verificat lucrarea la cerința de stabilitate și de consolidare a terenului. Astfel, s-au interzis lucrările de execuție a construcției până la prezentarea dovezilor de verificare. Până atunci, se pot realiza doar lucrări de stabilizare a amplasamentului“, a întărit Radu Damian.