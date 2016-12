Faimoşi în anii '90, din nou împreună: ''Cea mai mare reuniune din muzica pop!''

Faimoși în anii '90, din nou împreună: ''Cea mai mare reuniune din muzica pop!''

Ştire online publicată Miercuri, 05 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Matt și Luke Goss au declarat că vor reforma grupul pentru un concert susținut la 19 august, pe O2 Arena, cu prilejul împlinirii a 28 de ani de la ultimul lor show, de pe Wembley, din 1989.foto: AgerpresTrupa Bros a rămas celebră în special pentru hit-ul ''When Will I Be Famous?'' și pentru că a inspirat un val de tineri să poarte capace de sticle pe încălțăminte. Aceasta s-a destrămat în 1992.Într-o perioadă în care sunt la modă reînființările trupelor de pop, grupul se va întoarce pe scena muzicală în luna august a anului viitor, însă fără cel de-al treilea membru, Craig Logan, informează The Guardian. Poreclit Ken, cel de-al treilea membru al trupei, deseori trecut cu vederea de opinia publică, a părăsit formația Bros în 1989 și i-a dat în judecată pe cei doi gemeni pentru presupuse drepturi neplătite.După destrămarea Bros, Matt a continuat să activeze în industria muzicală, în cadrul unor proiecte solo, iar Luke s-a orientat către o carieră în domeniul actoriei.Biletele pentru concertul din 2017 vor fi puse în vânzare la 7 octombrie, mai anunță sursa citată.