Faci un bine şi rămâi ca fraierul pe drumuri!

Din ciclul „Să intri în belea pe mâna ta…”

Faci un bine și rămâi ca fraierul pe drumuri!

Din cauza lungilor liste de așteptare, șansa de a obține un loc în Căminul pentru persoane vârstnice din Constanța este legată de tragedia altuia (în prezent, doar dacă cineva moare altcineva îi poate lua locul). Totul, din cauză că unitatea are aceeași capacitate de cazare de ani de zile, iar autorităților locale nu le pasă. Pentru că nepotul său favorit a avut mereu probleme din cauza spațiului foarte restrâns în care locuia, împreună cu alți doi frați, D. Coman („toți apropiații mă știu de Felceru - asta e porecla mea de-o viață, pentru că știu să fac injecții, deși nu am pregătire sanitară”), ca un unchi iubitor s-a gândit să-i facă acestuia o surpriză: i-a cedat apartamentul cu trei camere, situat pe b-dul Mamaia, în momentul în care s-a hotărât să plece la muncă, în Spania. Pe atunci avea 57 de ani și era încă în putere. Astăzi este pensionar, are 64 de ani, iar viața lui „este o ruină”. Între timp, nepotul a înstrăinat locuința… După numai câteva luni, D.C. s-a întors în țară, neașteptat de repede, pentru că nu și-a făcut loc în supraaglomerată piață a muncii spaniole. Nepotul înstrăinase deja apartamentul (urmează ca instanța să stabililească prin ce tertipuri a reușit acest lucru), și s-a mutat în casa socrilor săi. „Totuși, nepotul, care nu se aștepta să mă întorc atât de repede, n-a uitat binele făcut și mi-a propus să mă mut în apartamentul cu două camere închiriat de el, nedecomandat, în care locuia cu nevasta și cei doi copii. De fapt, mi-a pus un pat mic în balcon, dar cum nu-mi permiteam să stau la hotel, am acceptat. Ce a urmat este o urâtă, foarte urâtă problemă de familie, pe care nu vreau s-o povestesc nimănui, mai ales că am intrat în belea pe mâna mea”. Vulnerabil ca orice persoană într-o asemenea situație, D.C. ne-a rugat să ne interesăm dacă are posibilitatea să se interneze la Căminul de bătrâni din Constanța, pentru că nu mai speră să-și recupereze casa. Este dispus să ajute la gospodărirea acestui centru numai să i se permită internarea. „M-am dus eu să întreb acolo, pe Unirii, dar m-au luat pe sus de la poartă că nu sunt locuri și nici n-o să fie prea curând!”. 500 – eterna cifră a cererilor aflate pe lista de așteptare! Într-adevăr, internarea, în acest moment, a unei persoane la Căminul pentru persoane vârstnice situat pe strada Unirii, din Constanța, nu poate intra în calcul, indiferent de veniturile pe care aceasta le-ar avea. Motivul? Solicitările depășesc cu mult numărul locurilor existente. Așa se face că, de ani de zile, își așteaptă rezolvarea, nici mai mult, nici mai puțin decât 500 de dosare! „Da, aceasta este cifra dosarelor în așteptare, cum le numim noi! Chiar dacă reușim să rezolvăm unul - două cazuri, se înregistrează alte trei-patru dosare noi, iar cifra nu se prea schimbă. Oricum, noi primim în continuare cereri, cu condiția ca solicitantul să aibă o pensie de minimum 300 lei pe lună, domiciliul stabil în municipiul Constanța sau, prin excepție, în județul Constanța și să nu sufere de o boală psihică. Dacă solicitantul are soție, ori face împreună cu aceasta dosarul, ori nu face deloc, pentru că nu se poate trece peste obligațiile pe care le au soții unul față de celălalt” – ne-a spus Doruța Giuglea, direc-torul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța. Nici o extindere în ultimii ani! Întrebat dacă, în ultimii ani, căminul și-a mărit capacitatea de cazare, răspunsul primit din partea directorului a fost unul negativ. Reamintim autorităților locale, și cu această ocazie, că de-a lungul timpului, foarte mulți cititori le-au taxat, prin mesaje acide, indiferența față de soarta vârstnicilor neajutorați. Din păcate, deși am intrat în Uniunea Europeană, ele nu au sensibilizat încă pe nimeni. Pentru ca șansa de a obține un loc în acest cămin să nu mai depindă de tragedia altuia (în prezent, doar dacă cineva moare altcineva îi poate lua locul), sperăm ca semnalul de astăzi să fie perceput ca unul de „alarmă maximă”.