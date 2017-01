Facebook DENUNŢĂ un atac informatic

Facebook DENUNȚĂ un atac informatic

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După Twitter, rețeaua socială Facebook a anunțat că a suferit un atac informatic "sofisticat", precizând totuși că datele sale nu par să fi fost compromise de către hackeri.Intruziunea s-a produs, luna trecută, prin intermediul unui site contaminat al unui dezvoltator, a precizat Facebook pe blogul său. "Am remediat problema în toate echipamentele infectate, am informat poliția și am început o vastă anchetă care continuă și astăzi", a adăugat rețeaua.Hackerii au utilizat vulnerabilitatea programului Java, fabricat de societatea Oracle care, alertată de intruziune, a încercat să contracareze atacul la 1 februarie, conform Facebook. Hackerii se pare că au vizat dezvoltatori și societăți tehnologice ale site-ului de Internet.