Externe/ Nemţii vând arme de ultimă generaţie arabilor

Externe/ Nemții vând arme de ultimă generație arabilor

Ştire online publicată Marţi, 05 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Germania intenționează să vândă 200 de tancuri “Leopard” Arabiei Saudite, renunțând la politica sa tradițională de a nu livra armament regimurilor autoritare, potrivit Money.ro.Consiliul german de securitate, în care au trimis reprezentanți atât cancelarul Angela Merkel, cât și miniștrii federali ai apărării și externelor, at fi aprobat deja, de principiu, tranzacția. Potrivit ziarului german, saudiții sunt interesați să cumpere mai mult de 200 de unități ale celui mai modern Leopard, tipul 2A7+.Companiile germane din industria de apărare, printre care Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall și mai mulți furnizori, speră la o afacerre de mai multe miliarde de dolari, dată fiind preferința saudiților de a cumpăra tancuri noi, nu second hand. Inițial, autoritățile de la Riyad începuseră negocierile cu o firmă spaniolă care producea tancuri Leopard sub licență, dar acum se pare că majoritatea tancurilor cumpărate vor fi fabricate în Germania.