Premieră în industria ușoară

Exporturile au scăzut cu 5% în 2008

Și în 2008, industria textilă românească s-a menținut pe deja clasicul trend descendent al ultimilor ani. Producția industrială a scăzut cu 7,8% în domeniul textilelor și cu 0,2% în cel al pielăriei, singura creștere fiind înregistrată la confecții (plus 1,9%). Starea jalnică din acest sector este confirmată și de situația exporturilor și importurilor în perioada ianuarie - martie 2008. Potrivit datelor Federației Patronatelor din Industria Ușoară (FEPAIUS), industria textilă a ocupat doar 17% din totalul exporturilor României, comparativ cu 34% în 2005. Exporturile de confecții au fost de 694 milioane euro, în scădere cu 10% față de intervalul similar din 2007. Exporturile de produse de pielărie au fost de 372 milioane euro, cu 4% mai puțin față de 2007. Doar exportul de textile a înregistrat o creștere de aproximativ 6%, de la 231 milioane euro în 2007 la 245 milioane euro în 2008. Este o premieră pentru industria ușoară, întrucât exporturile au crescut constant până în 2007, cu 7-8% pe an, în ciuda faptului că întregul segment se afla în cădere liberă. Și importurile au scăzut în primul trimestru, cu 6% la textile (635 milioane euro) și cu 4% la pielărie (280 milioane euro). Au crescut importurile de confecții, cu circa 14%, până la 171 milioane euro. Criza forței de muncă, în al șaptelea an „În ansamblu, industria textilă a fost al treilea importator al României, în principal din cauza scăderii drastice a numărului mediu de salariați. În toate cele trei ramuri - textile, confecții, pielărie - numărul salariaților a scăzut cu 12 - 16%, rata șomajului în industrie fiind de peste 4%. Criza forței de muncă a ajuns deja în al șaptelea an și nu există semne de redresare”, spune Aureliențu Popescu, vicepreședintele FEPAIUS. Singura creștere a fost consemnată la salariul mediu brut al textiliștilor, care a crescut cu 22 - 27% în acest an. Pe ramura textilelor, salariul a ajuns la 1.020 lei, de la 824 lei în 2007. La confecții, salariul este acul de 908 lei, față de 739 lei anul trecut, în timp ce la pielărie este de 955 lei, de la 752 lei în primul trimestru din 2007. „În ciuda situației slabe, industria ușoară a adus un aport de 523 milioane euro la balanța de plăți a României. Este mult, comparativ cu alte industrii, însă extrem de puțin față de 2006, când aportul a fost de 1,5 miliarde euro. În concluzie, nu mai este mult până când industria va ajunge neprofitabilă”, mai spune vicepreședintele FEPAIUS. Soluția: mărci puternice, create cu fonduri structurale Singura soluție este accesarea banilor europeni, pentru modernizarea liniilor de producție și restructurarea modului de lucru. Firmele românești încă funcționează „românește”, ignorând faptul că activează pe piața modei, care se schimbă în continuu. „Textiliștii noștri se feresc să scoată colecții noi, întrucât fac rost cu greu de materie primă. În plus, nu se folosesc așa cum trebuie de perioadele de soldări și riscă să rămână cu marfa nevândută”, spune Aureliențu Popescu. De asemenea, firmelor românești le lipsește ajutorul unei mărci puternice. Branding-ul și rebraning-ul sunt două direcții sprijinite puternic de Uniunea Europeană. Recrearea mărcii implică deschiderea de reprezentanțe în țară și în străinătate, fapt care ar duce la o creștere importantă a vânzărilor și ar promova textilele autohtone pe piața unică.