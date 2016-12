EXPLOZII BRUXELLES / Fiica lui Rednic, mărturie de la atentatele de pe aeroport

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fiica antrenorului Mircea Rednic, Luana Rednic, se afla pe aeroportul din Bruxelles în momentul exploziilor de marți dimineață. Ea a povestit, la postul tv Digi 24, că s-au auzit două bubuituri puternice, dar și focuri de armă, apoi, și a luat-o la fugă, fiind trasă de un bărbat într-un birou, în timp ce tavanul căzuse.Luana Rednic a povestit că în timp ce înregistra bagajul în aeroport a auzit o bubuitură foarte puternică, iar la scurt timp s-a auzit o altă bubuitură, în altă parte a aeroportului, iar lumea a început să alerge în toate direcțiile.Ea a precizat că ambele explozii s-au auzit într-un punct aflat înaintea controlului de securitate, în zona de plecări din aeroport.Luana Rednic a povestit că în timp ce alerga un bărbat a prins-o de mână și a tras-o într-un birou, unde erau aproximativ opt persoane, care s-au încuiat și s-au adăpostit sub o masă."Căzuse tavanul, lumea era pe jos, era praf, fum. Pur și simplu nu mai știu ce a fost, am luat-o la fugă, lumea era speriată, m-a prins un domn și m-a tras într-un birou. A încuiat ușa și ne-am adăpostit sub o masă", a povestit fiica cea mică a antrenorului Mircea Rednic.Luana Rednic a mai spus că în cele 15 minute în care a stat în birou a auzit focuri de armă."Am alergat și nu m-am mai uitat în jur. (...) Erau răniți pe jos, nu mi-am dat seama dacă erau în viață, dar am alergat spre ieșire ca să scap cât mai repede. Îmi era frică să nu alerg în direcția în care ar mai fi putut fi o altă bombă", a mai spus Luana Rednic.Aceasta a precizat că ulterior a reușit să iasă din aeroport și în prezent se află pe una in piste, unde sunt mai multe persoane și de unde aude doar mașini de pompieri și ambulanțe."Erau pompieri pentru că în zona unde a fost pusă bomba a luat foc și un restaurant. În zona în care a fost pusă și cealaltă bombă era și o farmacie", a mai spus fiica antrenorului Mircea Rednic.Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 25 au fost rănite în cele două explozii care au avut loc marți dimineață pe aeroportul din Bruxelles, au anunțat pompierii belgieni citați de presa locală.