EXPLOZII BRUXELLES / Atentatorii din aeroport, identificaţi. Cei doi sunt fraţii El Bakraoui

EXPLOZII BRUXELLES / Atentatorii din aeroport, identificați. Cei doi sunt frații El Bakraoui

Ştire online publicată Miercuri, 23 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Atentatorii kamikaze din aeroportul din Bruxelles au fost identificați, anunță Sky News. Cei doi sunt frați și se numesc Khalid și Ibrahim El Bakraoui.Cei doi belgieni erau cunoscuți anterior Poliției pentru fapte de crimă organizată.Este vorba de doi bărbați cu părul negru, purtând pulovere negre și care au cărucioare de aeroport. Cei doi indivizi imbracati in negru ar fi fost atentatorii kamikaze, iar cel de-al treilea, care isi ascunde fata, ar fi fugit, fiind cautat de politie.Imaginea se pare că provine de la camerele de supraveghere ale aeroportului.Teroristii de pe Zaventem aveau bombele ascunse in valizele pe care le transportau pe carucioare, a declarat, marti seara, un oficial belgian."Au venit cu taxiul, bombele erau in valize. Au pus bagajele in carucioare. Primele doua bombe au explodat", a declarat primarul din Zaventem, Francis Vermeiren, citat de Le Figaro."Al treilea a pus, de asemenea, valiza lui pe un carucior, dar bomba n-a explodat", a precizat oficialul.Mulți experț in în terorism consideră că este vorba despre celula jihadistă care a fost implicată și în atacurile de la Paris de anul trecut.