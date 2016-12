Explozie la o fabrică din Texas. Cel puţin 60 de persoane au murit, iar alte sute, rănite / GALERIE FOTO

Explozie la o fabrică din Texas. Cel puțin 60 de persoane au murit, iar alte sute, rănite / GALERIE FOTO

Ştire online publicată Joi, 18 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Circa 60-70 de persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva sute au fost rănite într-o explozie care a avut loc, seara trecută, la un combinat de îngrășăminte din West, o localitatea în apropiere de Waco, Texas (sudul SUA), a anunțat postul local de televiziune KWTX news, care citează responsabili din cadrul serviciilor de urgență.Explozia s-a produs cu puțin timp înainte de ora 20.00 (joi - 4.00, ora României), în uzina West Fertilizer, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor, Don Yeager, precizând că originea acesteia nu a fost stabilită, dar că ar putea fi provocată de amoniac, informează Mediafax."Explozia a fost atât de puternică, încât a provocat incendii în clădirile învecinate", a adăugat purtătorul de cuvânt al pompierilor.KWTX News transmite că aproximativ 200 de persoane au fost rănite, iar 40 din ele se află în stare gravă. Mai mulți pompieri au fost răniți de o a doua exlozie, în timpul intervenției, potrivit postului de televiziune CBS. Răniții au fost transportați la spitalele din regiune.Pe de altă parte, Tommy Muska, primarul orașului West din Texas, unde a avut loc explozia, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că încă nu știe câte persoane au fost rănite sau ucise în acest incident. "A fost de parcă ar fi explodat o bombă nucleară. Un nor mare sub formă de ciupercă. Multe persoane au fost rănite", a declarat Tommy Muska pentru CNN.La West, unde se află combinatul, trăiesc circa 2.800 de persoane. Fumul degajat de incendiu ar putea fi toxic, potrivit Agerpres.Potrivit martorilor oculari, orașul arată ca o zonă de război. În urma exploziei și a incendiului de la combinatul de îngrășăminte au fost distruse în jur de 100 de clădiri, între care o școală și un spital. În urma exploziei a fost sistată alimentarea cu energie electrică. Suflul deflagrației a fost într-atât de puternic, încât geamurile clădirilor din apropiere s-au spart. Conform unor informații, în clădirile avariate s-ar afla blocați oameni.Echipele de salvare, mobilizate la stingerea focului, au ocupat un întreg teren de fotbal. Autoritățile au impus o zonă de interdicție aeriană deasupra orașului pentru a nu împiedica zborul elicopterelor medicale.Această tragedie are loc la două zile după atentatul comis la linia de sosire a maratonului din Boston (nord-est), care s-a soldat cu trei morți și 180 de răniți, luni, potrivit ultimului bilanț.