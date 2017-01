Explozie în Times Square din New York

Vineri, 07 Martie 2008

O explozie de mici dimensiuni s-a produs în zona pieței Times Square, din New York, în apropiere de un centru de recrutare al Ar-matei Statelor Unite, a anun-țat poliția, citată de Reuters. Posturile locale de televiziune au anunțat că explozia a fost provocată de o bombă de mici dimensiuni sau de un dispozitiv incendiar și că nu s-au înregistrat victime sau pagube importante. Poliția din New York a închis traficul pe străzile din jurul zonei turistice aglomerate, dintre străzile 42 și 44. Explozia produsă joi dimineață la New York la un centru de recrutare nu pare să fi fost un act terorist, a spus Casa Albă, relatează AFP. „Nu pare să fi fost cazul, dar ancheta este încă în curs”, a spus purtătorul de cuvânt Dana Perino. Primarul New York-ului, Michael Bloomberg, a declarat că explozia pare să fi vizat deliberat centrul de recrutare și a avertizat că orașul nu se va lăsa intimidat de astfel de acțiuni, relatează Reuters. „Faptul că pare să fi vizat deliberat centrul militar pentru recrutări constituie o insultă la adresa militarilor noștri curajoși desfășurați în întreaga lume”, a declarat primarul, într-o conferință de presă.