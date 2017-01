Eterna birocraţie autohtonă trenează renovarea Cazinoului

Eterna birocrație autohtonă trenează renovarea Cazinoului

Pustiu, dărăpănat și cu ferestre sparte prin care șuieră vântul - așa arată, astăzi, Cazinoul Constanța, clădire emblematică a litoralului românesc. Imaginea este și mai dezolantă în interior: pereții sunt scorojiți și acoperiți cu mucegai, ba chiar pe alocuri brăzdați de crăpături adânci, picturile s-au șters, iar ușile, a căror tâmplărie este erodată de intemperiile vremii, se deschid la cea mai mică adiere a vântului. Paradoxal este faptul că ridicarea construcției a durat șase ani, iar reabilitarea se va întinde pe minimum cinci ani. Nu poți spune că ai fost pe litoral, dacă nu ți-ai făcut timp, să admiri Cazinoul Constanța, recunoscut ca unul dintre importantele monumente de arhitectură din România. Tot așa cum nu te poți numi constănțean, dacă nu cunoști măcar o părticică din istoria maiestoasei clădiri. În prezent, doar la atât se rezumă funcționalitatea edificiului: să servească drept obiect de admirație și de rememorare a trecutului, pentru cei care l-au prețuit. Din păcate, Cazinoul nu se mai poate prezenta privirilor trecătorilor cu aceeași strălucire de altă dată, căci timpul și delăsarea celor care ar fi trebuit să-i poarte de grijă au fost nemiloase cu el, transformându-l într-o clădire cu un exterior cenușiu și trist. „În tinerețile mele, duminica era ziua în care ne plimbam pe faleză și admiram valurile mării din dreptul Cazinoului. Era frumos pe atunci, chiar țin minte că la un moment dat au făcut cinematograf la etaj lui și era o plăcere să vizionezi un film în această incintă. Păcat că nu s-a mai preocupat nimeni de Cazino, pentru că este o emblemă a Constanței”, își aduce aminte Mircea Nistor, un pensionar constănțean care a profitat de vremea frumoasă din week-end pentru a admira, încă o dată, edificiul. Planuri pentru restaurarea Cazinoului există, după cum se lăudau autoritățile locale în urmă cu doi ani. De altfel, tocmai pentru a-i fi redată întrebuințarea de altădată și pentru a asigura păstrarea elementelor arhitecturale care îi conferă unicitate, Cazinoul a fost concesionat în octombrie 2007 către firma SC Queen Investments INC SRL, deținătoare a altor două cazinouri de renume din Capitală, Casa Vernescu și Cazino Palace. Lucrările de reabilitare se lasă însă așteptate, iar ceea ce s-a făcut până acum reprezintă prea puțin din angajamentele pe care și le-au luat reprezentanții societății concesionare. Deși clădirea pare pustie, la o fereastră de la parter poate fi zărit un bărbat care privește oamenii care trec agale: este paznicul pus să vegheze asupra Cazinoului. Alimentarea cu gaze și consolidarea cupolei, la capitolul realizări Bătrânul ne mărturisește că imobilul nu este abandonat, ci, din când în când, mai vin trimiși ai SC Queen Investments INC SRL, pentru a se ocupa de reabilitare. „S-au mai făcut lucrări, dar puține. Au fost câțiva muncitori care au consolidat cupola Cazinoului, au băgat vreo două vagoane de profiluri din fier. Era nevoie, pentru că riscam să o ia cupola la vale”, ne-a povestit paznicul edificiului. Tot bătrânul mai spune că, în urmă cu două săptămâni, s-a reușit finalizarea rețelei de alimentare cu gaz a clădirii, iar intențiile concesionarilor nu se opresc aici. „Au fost câțiva oameni, care au măsurat totul pe aici și au spus că vor să pună câte un hidrant în fiecare colț al clădirii, ca o măsură de protecție pentru incendii, în caz de necesitate să se ia direct apă din Marea Neagră. Vor să mai instaleze și un transformator electric de o capacitate mai mare, pentru că actualul este prea mic și nu ar face față”, a adăugat paznicul. Cum spuneam, planuri există, dar va mai dura până la punerea lor în practică. Până atunci … pereții sunt la fel de scorojiți și crăpați, doar bilețelele de diverse culori, afișând câte o literă și un număr, stau mărturie că într-adevăr cineva i-a studiat și s-a preocupat cum pot fi restaurați. Încăperile Cazinoului au fost golite de mobilier, astfel că aspectul lor este și mai dezolant, iar frigul și ploaia pătrund în interior prin ferestrele sparte. Nici ușile dinspre mare nu se mai închid, fiind legate cu sfoară. „S-au slăbit ramele care, chiar dacă sunt din fier, sunt vechi, iar ușile se tot deschid”, ne-a spus „străjerul” Cazinoului. Mucegaiul te urmărește la tot pasul, iar picturile, deși șterse, încă mai impresionează vitraliile ușii care dă în sala principală stau mărturie începuturilor Cazinoului, iar elementele arhitecturale, în formă de ghirlande de alge marine s-au conservat și ele pe alocuri. Redevența de 35.000 euro/ trimestru, plătită la zi Reprezentanții SC Queen Investments INC SRL susțin, pe de altă parte, că își respectă obligațiile luate prin contractul de concesiune. De altfel, au destul timp la dispoziție să reabiliteze Cazinoul, de vreme ce contractul le acordă cinci ani în care să facă investițiile și 49 de ani să-l exploateze „Durata concesionării este de 49 ani, cu posibilitatea prelungirii duratei contractului cu maxim 24 de ani și 6 luni, prin simplul acord de voință al părților prin act adițional. Concesionarea începe de la data semnării procesului verbal de primire-predare, 3 decembrie 2007. Toate angajamentele prevăzute în contractul de concesiune sunt respectate de ambele părți”, ne-a precizat Andrei Frimescu, manager de marketing și PR la nivelul firmei. Printre obligațiile respectate se numără, după cum a arătat Frimescu, și achitarea la zi a redevenței trimestriale de 35.000 euro brut către Primăria Constanța - potrivit contractului, anual trebuie plătită o redevență de 140.000 euro. Cât privește reabilitarea Cazinoului Constanța, reprezentanții firmei susțin că procesul este de durată și deocamdată au fost obținute toate autorizațiile și avizele de care era nevoie. „Lucrările nu sunt în întârziere. Din cauza complexității lucrărilor de proiectare și în concordanță cu statutul de monument istoric de categoria A, a fost necesar un proces îndelungat de proiectare pentru toate specialitățile, coroborat cu obținerea tuturor acordurilor și avizelor specificate în Certificatul de Urbanism”, ne-a transmis managerul Andrei Frimescu. Mai precis, este vorba de avizele Secțiunii Tehnice de Arhitectură și Inginerie din cadrul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și a Secțiunii Componente Artistice, ambele din Ministerul Culturii și Cultelor, de avizul Direcției Județene de Cultură Constanța, al Inspectoratului Județean în Construcții ș.a.m.d. Toate avizele au fost obținute. „Pentru a răspunde cerințelor complexe, echipa de proiectare a fost alcătuită pe principii de experiență internațională vastă în domeniul restaurării și consolidării monumentelor istorice”, a adăugat managerul. În acest sens, studiul istoric a fost efectuat de istoricul de artă Cezara Mucenic, iar proiectul de conservare de pictorii restauratori Ion Chiriac, de la Patrimoniu SRL, și Mircea Baciu, de la Pegasus Restaurări SRL, ambii specialiști atestați de ministerul de resort. Firma concesionară intenționează să redea clădirii funcționalitatea din trecut și să realizeze o sală de jocuri cu 25 de mese și două restaurante. Pe de altă parte, trebuie menționat că, în ultima vreme, atât presa națională, cât și cea internațională au vehiculat tot mai multe informații cu privire la problemele financiare ale Queenco Leisure Internațional, concernul din care face parte și Queen Investments INC SRL. Cu toate acestea, reprezentanții firmei nu au dorit să comenteze aspectul. Cazinoul Constanța a fost inaugurat în 1910, după ce vechea construcție a fost distrusă de o furtună, în 1891. Ridicarea edificiului a costat, la acea vreme, 1.300.000 lei și a durat șase ani.