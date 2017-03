Eşec major pentru Donald Trump. Proiectul de reformă în sănătate, respins

Eșec major pentru Donald Trump. Proiectul de reformă în sănătate, respins

Ştire online publicată Luni, 27 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O nouă înfrângere răsunătoare pentru președintele Statelor Unite, Donald Trump. Proiectul noii reforme a sănătății, promis de acesta încă din campania electorală, a fost retras, din lipsă de voturi.Tocmai republicanii, adică oamenii care l-au susținut în cursa pentru Casa Albă, au refuzat să aprobe așa numita „Trumpcare”. În aceste condiții, va rămâne în vigoare programul „Obamacare”, al fostei administrații.Au apărut estimări conform cărora 24 de milioane de americani care ar fi fost asigurați prin programul „Obamacare” ar fi rămas fără asigurare de sănătate până în 2026, dacă reforma lui Donald Trump ar fi fost aplicată.În prima sa reacție după acest eșec, președintele american a vorbit despre loialitate.„Am învățat multe cu toții. Am învățat despre loialitate. Am învățat despre procesarea voturilor. Am învățat despre reguli esențiale atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților. Pentru mine, a fost cu siguranță o experiență interesantă. Dar, la final, cred că este vorba de o experiență care va duce la un program de asistență medicală mai bun”, a spus Donald Trump.