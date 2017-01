Erdogan acuză Occidentul că sprijină grupările teroriste, inclusiv Statul Islamic

Miercuri, 28 Decembrie 2016.

Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat marti Occidentul ca nu isi respecta promisiunile in Siria si sprijina acolo "grupari teroriste", printre care gruparea Stat Islamic (SI), relateaza stirileprotv.ro."Din nefericire, fortele coalitiei nu isi respecta promisiunile", a declarat Recep Tayyip Erdogan in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologul sau din Guineea, Alpha Condé, aflat in vizita la Ankara, conform Agerpres.De la sfarsitul lunii august, Turcia a declansat o campanie militara in Siria, unde lupta in special impotriva SI si militiilor kurde pe care le considera "teroriste". Cel putin 37 de soldati turci si-au pierdut viata de la inceputul acestei operatiuni.Armata turca si rebelii sirieni pe care ii sustine incearca de mai multe saptamani sa cucereasca de la SI bastionul al-Bab, situat la vreo 25 de kilometri la sud de frontiera turca in provincia Alep, unde fortele guvernului de la Ankara au suferit saptamana trecuta importante pierderi.Presedintele Recep Tayyip Erdogan a acuzat faptul ca, in loc sa sprijine Turcia, Occidentul prefera sa vina in ajutorul SI, precum si al kurzilor din Partidul Uniunii Democratice (PYD) si al bratului sau armat, Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), sustinuti de Washington.Occidentalii "sprijina toate gruparile teroriste, YPG, PYD, dar si Daech", a subliniat el utilizand acronimul arab al SI."Este absolut evident", a spus el, dand asigurari ca Turcia dispune de fotografii ca probe.In noiembrie, cu prilejul unei vizite in Pakistan, Recep Tayyip Erdogan a mai afirmat ca occidentalii sprijina SI, declarand la acea data ca Occidentul "este alaturi de Daech" si ca armele jihadistilor sunt de fabricatie occidentala.Marti, presedintele Recep Tayyip Erdogan s-a aratat increzator, dand asigurari ca Turcia "a incercuit complet gruparea terorista Daech la al-Bab".