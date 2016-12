Enel a produs haos în oraş

Enel a produs haos în oraș

Ieri, mai multe cartiere din Constanța au rămas în beznă. Din cauza unei duble avarii a liniilor de alimentare cu tensiune electrică, constănțenii s-au îmbrăcat pe întuneric, iar apoi, în drum spre serviciu, au rămas blocați în intersecții. Telefonul serviciului de deranjamente a sunat continuu. Enel Distribuție Dobrogea, Unitatea Teritorială Rețea Constanța nu a furnizat energie electrică, ieri, între orele 2,00-15,00, din cauza unor defecțiuni care au apărut la rețeaua electrică. În timp ce reprezentanții Enel au anunțat că lumina s-a întrerupt la ora 04,30, oamenii s-au plâns că nu au avut curent de la ora 02,00. „Astăzi, în municipiul Constanța, la ora 04,30, au fost înregistrate două avarii consecutive într-o linie ce pornește din stația Abator, din cauza izolației deteriorate a cablurilor. În consecință, au rămas fără energie electrică șapte posturi de transformare și o porțiune din linie”, a declarat Alina Pascu, responsabil comunicare Enel. Dubla avarie a afectat locuitorii de pe șoseaua Mangaliei, străzile Frigului, Aurorei, Dunării, Caraiman, Basarabi, Oborului, B-dul 1 Mai, B-dul Ferdinand, B-dul I. C. Brătianu, Aleea Timonei și zonele adiacente. Au fost afectați aproximativ 2.200 de clienți. Două minute curent, zece nu Purtătorul de cuvânt al Enel a declarat inițial: „Estimăm ca până la ora 12,00 (n.r. ieri) să alimentăm rețeaua”. La ora 13, 00 Alina Pascu declara: „Se estimează ca în cursul zilei de astăzi (n.r. ieri), până la ora 15,00, să fie eliminate avariile și realimentați cu energie toți clienții”. Cei care au fost afectați de pana de curent s-au plâns de fluctuațiile de tensiune și s-au temut că aparatele electronice și electrocasnice s-ar putea defecta. Alina Pascu ne-a spus că, în cazul în care defecțiunea s-a produs din cauza fluctuațiilor de tensiune, Enel Distribuție Dobrogea plătește despăgubiri. Disperați că nu au curent, oamenii au înroșit liniile de telefon la deranjamente. Dispecerul de serviciu al Enel s-a plâns de faptul că telefoanele au sunat continuu și că oamenii au semnalat că nu au curent de multe ore. Alți constănțeni au sesizat Oficiul pentru Protecția Consumatorilor Constanța, unde s-au plâns că la numărul de deranjamente 929 nu răspunde nimeni sau telefonul sună ocupat. Pana de la Electrica a paralizat traficul Din cauza întreruperii curentului, mai multe semafoare din oraș nu au funcționat ore bune, spre disperarea șoferilor. Diana Simineanu, agent principal la Poliția Rutieră Constanța, a declarat că cinci agenți de circulație au stat pe toată perioada avariei în intersecții pentru a dirija traficul. Intersecțiile unde, potrivit poliției, s-au aflat agenți de circulație au fost 1 Decembrie cu I. C. Brătianu, I. G. Duca cu Mihai Viteazu, 1 Mai cu Caraiman și I. C. Brătianu cu Th. Burada. În intersecția de la ICIL nu au funcționat semafoarele de la prima oră a dimineții. În ciuda celor afirmate de reprezentanții Poliției Rutiere, niciun agent de circulație nu s-a aflat în zonă pentru fluidizarea traficului. Șoferii au claxonat, s-au enervat și au produs blocaje pe zeci de metri. Pana de curent a afectat activitatea și funcționarea mai multor societăți care s-au aflat în perimetrul avariei. Echipele de intervenție ale Enel care s-au aflat pe teren au încercat să preia consumatorii prin alte linii de alimentare. Se pare că nu de investigații au nevoie constănțenii pentru a descoperi motivele întreruperii atât de dese a curentului electric, așa cum a declarat purtătorul de cuvânt, ci de investiții, care nu se află pe lista de priorități a patronului italian care a preluat Enel aproape pe gratis.