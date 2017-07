Emmanuel Macron: Donald Trump s-ar putea răzgândi în privinţa acordului climatic de la Paris

Emmanuel Macron: Donald Trump s-ar putea răzgândi în privința acordului climatic de la Paris

Ştire online publicată Duminică, 16 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat optimist in privinta faptului ca omologul sau american, Donald Trump, s-ar putea razgandi in privinta acordului de la Paris privind schimbarile climatice. "Trump mi-a spus ca va incerca sa gaseasca o solutie in lunile urmatoare", a afirmat Emmanuel Macron, dupa intalnirea cu liderul de la Casa Alba, scrie Reuters, citand Le Journal du Dimanche."Am discutat in amanunt despre lucurile care l-ar putea face sa revina asupra acordului de la Paris", a adaugat presedintele Frantei.La finalul lunii mai, Donald Trump a anuntat retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, semnat de aproape 200 de tari la finalul anului 2015, asa cum promisese in timpul campaniei electorale, in numele apararii locurilor de munca ale cetatenilor americani si sloganului "America pe primul loc"."Statele Unite se vor retrage din Acordul de la Paris asupra climei", a anuntat atunci liderul de la Casa Alba. El a adaugat ca doreste ca "nimic sa nu se poata opune" actiunilor sale de a redresa economia americana.Donald Trump a mai afirmat atunci ca Acordul de la Paris este in dezavantajul Statelor Unite, dar este dispus sa negocieze un nou acord asupra schimbarilor climatice "in termeni echitabili pentru Statele Unite". El considera ca actualul acord nu este suficient de dur cu China si India.Decizia anuntata de Donald Trump a starnit numeroase controverse in randul liderilor politici ai lumii, dar si proteste in Statele Unite.