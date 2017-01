Emil Hurezeanu şi Alexandru Bălăşescu vorbesc, la Constanţa, despre „O lume fără Islam”

Un titlu șocant, o dezbatere marca Foreign Policy, într-un oraș multietnic

Emil Hurezeanu și Alexandru Bălășescu vorbesc, la Constanța, despre „O lume fără Islam”

Numărul doi al revistei „Foreign Policy România” se va lansa în premieră la Constanța printr-o dezbatere publică ce are ca temă principalul subiect al publicației - „Este islamul vinovat?”. Vor dezbate la Universitatea „Ovidius” analistul politic Emil Hurezeanu și Alexandru Bălășescu, doctor în antropologie și specialist în relațiile Islamului cu modernitatea, într-o acțiune moderată de redactorul șef al FP România, Ovidiu Nahoi. „Este un mesaj rațional sub un titlu incendiar. Este Islamul inamicul numărul unu al Occidentului? Sau mai degrabă o necunoscută pentru occidentali? Nu cumva turbulențele zilei care sunt puse pe seama islamismului sunt mai curând conflicte naționaliste, interetnice ori pentru resurse decât adversități între religii. Cel puțin acesta este răspunsul temei revistei și punctul de plecare al dezbaterii aferente” - se arată în prezentarea acțiunii. Manifestarea este găzduită de aula „Profesor Adrian Rădulescu“ din cadrul Universității „Ovidius“ Constanța miercuri, 20 februarie, de la ora 16.30. Foreign Policy aparține Adevărul Holding și conține în proporție de 75 la sută articole traduse din publicația americană, iar din conducerea editorială fac parte mai mulți foști miniștri de externe români. Revista are 75% conținut american, iar din conducerea editorială fac parte Mihai Răzvan Ungureanu, Andrei Pleșu, Adrian Severin și Petre Roman, precum și Magdalena Boiangiu, Vasile Pușcaș și Ovidiu Nahoi. „Foreign Policy” este o revistă de politică, economie și relații internaționale care a fost lansată în 1970 în SUA și este editată de organizația Carnegie Endowment for International Peace din Washington. Revista are în prezent 11 ediții străine, printre care „Foreign Policy Bulgaria”, „Foreign Policy Arabic”, „Foreign Policy Franța” și „Foreign Policy Spania”.