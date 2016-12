Elicopter moldovean doborât în Afganistan. Pasagerii şi membrii echipajului, capturaţi de talibani

Elicopter moldovean doborât în Afganistan. Pasagerii și membrii echipajului, capturați de talibani

Un elicopter care aparține unei companii din Moldova, cu trei cetățeni moldoveni la bord, a fost capturat de talibani. Incidentul a avut loc, aseară, în Afganistan. Potrivit autorităților, cetățenii moldoveni capturați în Afganistați sunt în viață și se negociază eliberarea acestora.Elicopter capturat de talibani. Incidentul s-a produs în regiunea Faryab, din Afganistan, controlată de talibani.Potrivit ministrului de interne în exercițiu în Republica Moldova, Oleg Balan, aparatul de zbor care aparținea unei companii private din Moldova participa la misiuni de pace în Afganistan sub egida ONU, scrie publika.md.„A fost doborât sau a fost nevoit să facă o aterizare forțată în Afganistan. Este un elicopter care asigură transportarea persoanelor sub mandatul Organizației Națiunilor Unite în Afganistan”, a spus Oleg Balan.Ministrul a mai declarat că printre membrii echipajului se numără trei cetățeni moldoveni. Doi dintre aceștia sunt piloți, iar cel de-al treilea este inginer. Unul din piloți a reușit să anunțe compania că au fost forțați să aterizeze și din primele informații reiese că au nimerit în tabăra opoziției afgane, a mai spus ministrul.Presa străină scrie, însă, că după ce au doborât aparatul de zbor, talibanii au luat 16 ostatici, iar alte trei persoane au fost ucise.Potrivit Autorității Aeronautice Civile, compania în proprietatea căreia se află elicopterul activează de ani buni pe piața aeronautică și se bucură de o reputație bună."Are câteva contracte cu Națiunile Unite. Activitatea lor se desfășoară în Afganistan în baza de contracte, care sunt toate legale. Valan, desigur, are certificate. E o companie destul de sigură", a spus șeful Autorității pentru Aeronautică Civilă, Mircea Maleca. Potrivit agora.md, echipa moldoveanească se afla în Afganistan din aprilie 2015.Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că a solicitat Misiunii Permanente a Republicii Moldova pe lângă ONU să obțină, în regim de urgență, informații de la Misiunea ONU de menținere a păcii în Afganistan privind soarta celor trei cetățeni moldoveni.