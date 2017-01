Elevi din Constanţa reconstituie scheletul unui dinozaur

Eveniment simultan, la nivel național, al Muzeului „Grigore Antipa”

Elevi din Constanța reconstituie scheletul unui dinozaur

La inițiativa Muzeului „Grigore Antipa” București și în coordonarea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, 10 școli și licee din județ vor participa, alături de elevi din mai multe orașe ale țării, la un eveniment inedit, de reconstituire a scheletului unui dinozaur. Copiii vor căuta oasele ascunse în anumite puncte din școală sau dintr-un anumit spațiu și vor asambla oasele din scheletul unui dinozaur, întocmai ca niște paleontologi adevărați. Acțiunea face parte dintr-un amplu proiect al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” ce are în centru o expoziție dedicată celor mai mari specii de dinozauri, descoperite de curând în Patagonia - Giganotosaurus carolini (cel mai mare carnivor care a trăit până acum pe Terra), Carnotaurus sastrei (singurul carnivor cu coarne descoperit până în prezent), Buitreraptor gonzalensis (dinozaurul carniovor cu pene - reconstituire integrală). „Această expoziție a mai fost prezentată în Europa doar la Muzeul din Torino și cel din Budapesta, Muzeul Național de Istorie Naturală «Grigore Antipa» fiind ultima locație europeană în care dinozaurii uriași din Pentagonia vor mai impresiona publicul prin scheletele, cuiburile și puii lor. Pe lângă exponatele științifice prezentate, expoziția are amenajate spații multimedia, dar și locuri speciale pentru joacă și activități interactive dedicate copiilor”, ne-a declarat dr. Aurora Stănescu, șef departament relații publice, marketing cultural și programe educative din cadrul muzeului. „Acest proiect nu cuprinde doar expunerea dedicată dinozaurilor gigantic, fiind un program complex cu evenimente dedicate tuturor categoriilor de vârstă”. Iar în cadrul acestor evenimente, pe data de 27 februarie, fix la ora 13, simultan în orașele Bucureșți, Constanța, Galați, Sibiu și Pitești începe concursul „În căutarea unui dinozaur”. „Este vorba despre un simultan național interactiv-reconstituirea scheletului unui Tyranosaurus rex. Și sunt mai multe etape ale proiectului”, ne-a explicat dr. Aurora Stănescu. Pofesorii de biologie, complici ai Muzeului „Grigore Antipa” În primă fază, muzeul distribuie școlilor partenere câte un os (replică științifică din spumă poliuretanică) din scheletul dinozaurului, iar aseară, la Constanța, materialul științific dedicat județului nostru a ajuns în grija specialiștilor Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. În următoarea etapă a proiectului, profesorii de biologie din școlile antrenate vor trebui să ascundă oasele în curte, în laboratorul de biologie, în sala de sport, pentru ca o zi mai târziu să poată declanșa o operațiune de căutare a oaselor în scoală. Pentru ca echipa de elevi să descopere „comoara” în perimetrul scolii sau/și al curții, profesorul coordonator trebuie să conceapă un bilețel informativ și orientativ (sau să marcheze traseul de căutare cu oase (desenate), urme de dinozaur desenate, săgeți sau orice altă reprezentare grafică care să ajute elevii să identifice zona în care sunt ascunse oasele pe care trebuie să le găsească. Iar în ultima etapă, pe 27 februarie, la ora 13, în curtea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, toate școlile implicate vor trebui sa aducă osul găsit în perimetrul instituției de învățământ și se va asambla scheletul complet de Tyranosaurus rex. Din Constanța, școlile participante sunt: Grădinița „Guliver“, școlile nr. 24 „Ion Jalea”, nr. 10, nr. 22 Step by step, nr. 37, Școala specială nr. 1, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul „Decebal“, Liceul „Emil Racovită” din Techirghiol.