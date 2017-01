Elevă din Chirnogeni, violată de bunic şi însărcinată în cinci luni

Dezvirginată de cel care a crescut-o

Elevă din Chirnogeni, violată de bunic și însărcinată în cinci luni

Un bărbat din localitatea Chirnogeni a ajuns în atenția polițiștilor după ce s-a descoperit că și-a violat nepoata de 15 ani pe care a și lăsat-o însărcinată. Alina Alexandra S., de 15 ani, este elevă în clasa a VIII-a la școala din localitatea Chirnogeni. De ceva timp, fata a început să ia proporții, colegii făcând glume pe seama ei că s-a îngrășat extrem de mult în comparație cu felul în care arăta anul trecut. Cu toate acestea, diriginta clasei a observat schimbarea survenită și, bănuind că ceva nu este în regulă, a luat-o pe elevă și a dus-o la un control la dispensarul din comună, unde medicul a stabilit că minora este însărcinată. Imediat, diriginta a anunțat polițiștii din localitate, care au aflat nenorocirea prin care adolescenta trecea de doi ani de zile. Potrivit anchetatorilor, din cercetări a reieșit că fata era violată de bunicul ei, de la vârsta de 13 ani. Oamenii legii susțin că Vasile Corbu, de 66 de ani, profita de nepoata lui ori de câte ori avea chef de sex și probabil ar fi chinuit-o mult mai mult dacă aceasta nu ar fi rămas însărcinată, iar diriginta clasei nu ar fi anunțat polițiștii. Chiar dacă bărbatul nu recunoaște că-și batjocorea nepoata, el a fost reținut pe bază de ordonanță și urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă sub acuzația de viol și incest. Violată de la 13 ani Alina a fost crescută de la vârsta de trei luni de bunicii din partea mamei. Tatăl i-a murit când ea a împlinit o lună, iar mama sa stă mai mult prin spitale, deoarece are TBC. Fata spune că a avut o copilărie destul de liniștită până la vârsta de 13 ani, când a început să se dezvolte ca orice domnișoară. „În urmă cu doi ani, bunicul m-a luat cu forța și m-a dus într-o cameră din casă, atunci când bunica era plecată la o vecină. M-a deflorat și m-a amenințat că o să mă omoare dacă voi spune cuiva ce mi-a făcut. De frică am tăcut, iar el a continuat să mă batjocorească. Nu am avut curaj să-i spun ce mi se întâmplă nici bunicii și acum am aflat că sunt gravidă în cinci luni”, povestește suspinând adolescenta. Bunica ei, Ana Corbu, spune că nu a știut ce i se întâmplă nepoatei. Ea povestește că l-a văzut pe soțul ei de mai multe ori când o bătea pe Alina, însă spune că întotdeauna a crezut că fata este pedepsită pentru că ar fi greșit cu ceva. „Nu știam că este bătută ca să se culce cu el, deși a fost un curvar toată viața. Tot timpul era cu ochii după femei, dar să-și bată joc de copilul ăsta nu l-am crezut niciodată în stare” spune femeia. Și colegele Alinei povestesc că bunicul ei era exagerat de res-trictiv, uneori chiar gelos. „Nu putea să meargă nicăieri cu noi că el venea după ea și o lua acasă. Probabil era gelos, se gândea ca nu cumva fata să-și facă vreun prieten de vârsta ei” a declarat Mădălina. În ceea ce privește copilul care se va naște în urma violului, Alina spune că nu-l va păstra. Minora susține că vrea să urmeze liceul sau o școală profesională, iar bebelușul îl va da la orfelinat.