Elena Udrea vrea să reînvie turismul de week-end cu utopii

Visul de aur al ministrului turismului românesc este să prelungească sezonul din stațiunile de pe litoral, de la două, la trei-patru luni. Regimul comunist n-a reușit să-l transforme în realitate. Cel capitalist își dă silința, dar fără succes. A încercat cu turismul de business, cu cel de week-end, dar a dat chix. Rezultatele de până acum sunt cu totul nesemnificative. S-a iluminat de Paște Ministrul Elena Udrea crede că a găsit soluția. „Vom încerca să aducem turiștii, în week-end, pe litoral, cu avionul din București și din alte orașe din țară”. Ideea a străfulgerat-o la finalul mega - succesului „Lumină la malul mării”, unde doamna ministru a numărat 10.000-12.000 de turiști, în vreme ce hotelierii cazaseră doar 1.800 - 2.000. Ce șanse de reușită are soluția Elenei Udrea? Un zbor… zdrobitor În prezent pe ruta București-Constanța nu există nicio cursă aeriană directă. În cazul în care un bucureștean ar dori să-și petreacă week-endul la Mamaia, ar trebui să apeleze la serviciile companiei Carpatair, care organizează zborul spre Constanța după următorul program: plecare din București, vineri, la ora 7,05; sosire la ora 8,05, în Timișoara; plecare la ora 15,05, din Timișoara; escală la Sibiu pentru coborârea unor pasageri; sosire la 16,20, în Constanța. Pentru a fi prezent la muncă, în dimineața zilei de luni, turistul de week-end are la dispoziție o singură cursă aero. Zborul are loc pe același traseu, dar în sens invers, cu plecarea în ziua de sâmbătă, la ora 6,10, de pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu. Urmează aceleași escale și staționări îndelungate, iar aterizarea la destinație este programată la 16,25. Costul unui bilet de avion dus – întors este de 1.655 lei, iar timpul total pierdut cu zborul este de 19 ore și 30 de minute. Timpul rămas pentru distracția pe litoral, între cele două zboruri este de numai 13 ore și 50 de minute, în care este inclus și transportul auto între aeroport și stațiunea Mamaia. Este limpede că nimeni nu va alege aceste zboruri pentru un week-end pe litoral. Soluția Tarom Dar nu la Carpatair s-a gândit ministrul, când i-a venit ideea că aviația comercială ar putea salva turismul de pe litoral, ci la Tarom. Această companie va organiza zboruri directe pe ruta București-Constanța, începând cu data de 4 iunie. Ea va asigura două curse în fiecare joi, spre litoral (una dimineața și alta după-amiaza) și una duminica. Cei ce vor dori să petreacă sfârșitul de săptămână la mare, vor trebui să plece mai devreme cu o zi sau două de la serviciu, să se îmbarce de joi, la zborul de la ora 8,45 (sosire la Mihail Kogălniceanu, la 9,40) sau la 17,30 (sosire la 18,25). Se pot întoarce acasă cu zborul de duminică, cu plecare la 18,45 și sosirea la 19,35. Costul unui bilet dus - întors este de 76 euro, cu toate taxele incluse (circa 326,8 lei). O nimica toată Cât de atractivă este soluția Tarom? Desigur, niciun alt mijloc de transport nu este mai rapid sau mai confortabil. În schimb, celelalte au avantajul prețului. Călătoria cu trenul accelerat la clasa a II-a (dus-întors) costă 73,4 lei, la clasa I - 119,40 lei, iar cea cu autocarul - 100 de lei de persoană. În cazul deplasării cu autoturismul propriu, costul total este de cel mult 150 de lei și se împarte la numărul persoanelor din mașină. Cu cât sunt mai multe, cu atât este mai bine. Este limpede că dintre toate mijloacele de transport în week-end, avionul este cel mai scump și, firesc, nu se va numără printre preferințele turiștilor. Pe de altă parte, chiar dacă s-ar găsi amatori, zborul cu avionul va contribui nesemnificativ la relansarea turismului de final de săptămână, pe litoral. Cele două curse Tarom pot aduce la mare cel mult 200 - 300 de turiști. O nimica toată. În apă, pe șosele și pe calea ferată Ministrul Elena Udrea ar trebui să știe că soluția prelungirii sezonului estival pe litoral nu se află în aer, ci în apă, pe șosele și pe calea ferată. Astfel, hotelierii ar trebui să investească în turismul balnear, pentru a pune în valoare calitățile tămăduitoare ale apei de mare și ale nămolului de Techirghiol, în toate stațiunile. La rândul lor, guvernanții ar trebui să urgenteze lucrările la autostrada București – Constanța și la calea ferată București – Constanța. Dacă vor exista servicii balneare pe tot timpul anului, în cât mai multe locații, iar căile rutiere și feroviare vor permite un transport rapid, confortabil și în siguranță, cu certitudine că numărul oaspeților litoralului va crește pe parcursul întregului an.