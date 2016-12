El a făcut cea mai mare comandă din istoria Rolls Royce

Ştire online publicată Miercuri, 17 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un miliardar din Hong Kong a făcut cea mai mare comandă de flote din istoria Rolls Royce, urmând sa plăteasca 20 de milioane dolari pentru 30 de mașini care vor plimba oaspeții unui hotel din Macao.Doua dintre masini vor fi cele mai scumpe Phantom-uri comandate vreodata, urmand sa aiba si portiuni placate cu aur. Hotelul este in capitala mondiala a jocurilor de noroc: Macao, potrivit site-ului 0-100.ro.Miliardarul Stephen Hung construieste un hotel de super-lux in Macao si il va deschide in 2016. Intelegerea cu Rolls Royce a fost semnata marti la fabrica din Anglia si e destinata hotelului Louis XIII, scrie realitatea.net.