Egalitatea salarială, instituită prin lege

Ştire online publicată Joi, 06 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Parlamentul din Islanda a prezentat un proiect de lege prin care solicită companiilor publice și private să dovedească că aceștia oferă salarii egale angajaților, această inițiativă putând deveni prima astfel de cerință legală din lume, scrie The Guardian.Proiectul de lege impune ca instituțiile și companiile de o anumită mărime, ce au 25 sau mai mulți angajați, să obțină o certificare a programelor lor de salarizare egală, potrivit lui Thorsteinn Viglundsson, ministru pentru Afaceri sociale și egalitate.Noua lege are scopul de a pune capăt diferențelor de salarizare dintre bărbați și femei pe insula de peste 323.000 de persoane.Proiectul de lege are susținerea coaliției guvernamentale conducătoare, de centru-dreapta, precum și a opoziției, de aproape 50% de legislatori de sex feminin din Parlamentul islandez.Legea va putea intra în vigoare din ianuarie 2018.