Şeful Pentagonului, şocat de capacitatea de luptă scăzută a armatei SUA

Șeful Pentagonului, șocat de capacitatea de luptă scăzută a armatei SUA

Ştire online publicată Miercuri, 14 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful Pentagonului, James Mattis, s-a declarat „șocat” luni de capacitatea de luptă scăzută a armatei SUA și o atribuie anilor de reduceri operate bugetului apărării, relatează France Presse.În fața Comisiei pentru forțele armate din Camera Reprezentanților, ministrul apărări american a amintit că s-a retras din armată la puțin timp după intrarea în vigoare a reducerilor bugetare, care au antrenat restricții în portofoliul armatei.„Patru ani mai târziu, am revenit în minister și am fost șocat de ceea ce am văzut în ceea ce privește pregătirea noastră de luptă”, a explicat el aleșilor care l-au întrebat despre propunerea de buget a lui Donald Trump pentru anul fiscal 2018.„Niciun inamic pe câmpul de luptă nu a provocat la fel de mult rău pregătirii armatei noastre ca reducerile pentru armată”, a spus el.În proiectul său de buget pe anul 2018, președintele american acordă o importanță deosebită apărării, care își vede mărit bugetul cu aproximativ 10% (aproximativ 639 miliarde de dolari), în comparație cu cel propus în 2017 de fostul președinte Barack Obama.