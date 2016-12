Şeful CNAPMC lasă moştenire un trafic record şi un snop de investiţii

Cu valiza pregătită la ușă

Șeful CNAPMC lasă moștenire un trafic record și un snop de investiții

În companiile și regiile statului suflă vântul schimbării. Echipele de conducere, instalate în urmă cu doi sau patru ani prin forța algoritmului politic, urmează să fie înlocuite în baza aceluiași principiu. Actualilor manageri nu le-a mai rămas altceva de făcut decât să prezinte bilanțul realizărilor și neîmplinirilor în fața presei și să aștepte schimbul, cu pălăria în mână și valiza pregătită, la ușă. Inventar de mandat Unii dintre cei ce vor intra cât de curând în categoria „foștilor” au cu ce se lăuda, iar printre aceștia se numără și Constantin Matei, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Liberalul a ieșit cu fruntea sus în fața presei, pentru a bifa reușitele din timpul celor doi ani de mandat. Faptul cel mai important îl reprezintă traficul record pentru perioada ultimilor 20 de ani, consemnat în 2008. Pe primele 11 luni, s-au manipulat peste 57,5 milioane tone de mărfuri, cu circa 9% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Până la 14 decembrie, traficul total s-a apropiat de 60 milioane tone. Există premisele atingerii unor valori de trafic care ar putea depăși chiar și nivelul de 62 milioane tone, din anul 1988. Matei se mai mândrește cu faptul că timp de doi ani nu a majorat tarifele și chiriile portuare. Această politică a sporit atractivitatea portului Constanța pentru fluxurile de mărfuri și investitori, fapt reflectat de creșterea traficului și a profitabilității. CNAPMC a încheiat primele 10 luni ale anului cu un bilanț financiar pozitiv. Veniturile au ajuns la 205.913.866 lei, fiind cu 20,5% mai mari decât cele programate, iar profitul, la 23.997.276 lei, cu 302,6 % în plus peste prevederi. Rezultatele bune i-au permis companiei să finanțeze programul de investiții cu 27.533.886 lei din surse proprii, alocațiile bugetare fiind de doar 12.914.882 lei. Investiții, cât cuprinde Capitolul performanțelor investiționale este extrem de bogat. În 2007, a fost inaugurată stația de epurare a apelor uzate din dana 79, a portului Constanța, o investiție de 7,6 milioane euro. În același an, a avut loc recepția lucrării „prelungirea spre nord a cheului postului de acostaregabare”. Investiția înseamnă un adaos de 141 metri de cheu, la care se asigură o adâncime de 13,5 metri, plus 8.000 metri pătrați de teritoriu, câștigat din mare. În zonă se pot opera, acum, nave de tip panamax. Valoarea totală a investiției este de 9.513.999 lei. Lucrările de dezvoltare a capacității feroviare în zona de sud a portului Constanța sunt realizate în proporție de doar 90%. Investiția, în valoare de 33.900.000 lei, va fi finalizată în februarie 2009. Terminalul de barje, cu o capacitate de 10 milioane tone de mărfuri, a fost dat în exploatare în mai 2008. Proiectul a costat aproximativ 22 de milioane de euro și a fost finanțat în proporție de 67% de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, restul de 33% fiind suportat din surse proprii ale CNAPMC și de la bugetul de stat. Terminalul asigură fronturi de acostare pentru barje, împingătoare și remorchere, corespunzătoare traficului fluvio-maritim prognozat pentru 2010. Investiția a inclus realizarea a 1.200 metri de cheu cu adâncimea de 7 metri, pentru acostarea barjelor, precum și a 300 metri de cheu cu adâncimea de 5 metri, pentru remorchere și împingătoare. În august 2008, compania „Van Oord Dredging and Marine Contractors”, din Olanda, a început lucrările de dragaj în porturile Constanța, Midia și Năvodari. Câștigătoarea licitației se angajase să execute lucrările în 18 luni, la un preț de 22.176.623 euro. Cantitatea totală a dragajului este estimată la 3.400.000 metri cubi. Lucrarea este finanțată din surse proprii ale administrației. Activitatea de dragare a început în portul Mangalia, a continuat în porturile Midia și Constanța și urmează să se încheie la începutul anului 2009. Grație acestor lucrări, adâncimile din cele trei porturi maritime românești au crescut până la 2 metri, în unele zone, a declarat Constantin Matei. Temă pentru schimbul de mâine Directorul general îi va lăsa „schimbului de mâine” câteva proiecte investiționale majore: // prelungirea digului de larg cu 1.050 metri, o investiție de 130 milioane euro, care va fi finanțată prin Programul Operațional Sectorial pentru Transporturi, aprobat de UE; // construcția podului rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră și lucrările aferente structurii rutiere și de acces în portul Constanța. Cererea de finanțare este aprobată de autoritatea de management a Ministerului Transporturilor, fiind în consultare publică în vederea acordării avizului de mediu. Costul estimat este de aproximativ 30 milioane euro; // dezvoltarea capacității feroviare în sectorul fluvio-maritim; // constituirea infrastructurii pe Molul III S, de la Constanța Sud. Se are în vedere construcția de cheuri de acostare și completarea celor existente, precum și realizarea de umpluturi și terasamente în teritoriul Molului III Sud, pe o suprafață de circa 35 ha. Prin realizarea acestei infrastructuri se creează mari posibilități de dezvoltare a unui terminal specializat de containere, cu o capacitate de operare estimată la 700.000 -1.000.000 TEU/an. Valoarea proiectului, conform studiului de fezabilitate, se ridică la aproximativ 67 milioane euro. Lucrările se vor finaliza în semestrul II al anului 2010. Procedura de licitație se reia în 2009; // construcția infrastructurii Molu-lui IV S, care va asigura adâncimi de acostare pentru navele super post - panamax. Vor fi trei etape de execuție, în prima fiind necesari 118 milioane euro; // extinderea terminalului de containere de pe Mol II Sud, capacitatea de operare urmând să crească la peste 2 milioane TEU pe an. Proiectul este realizat de către actualul operator, CSCT – DP World, din surse proprii.