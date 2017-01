Şeful cinematografiei române trimite constănţenii să vadă filme la mall

S-a dezlegat misterul „Republica”!

Șeful cinematografiei române trimite constănțenii să vadă filme la mall

De aproape cinci ani, am reluat, ciclic, subiectul legat de dezastrul produs cu cel mai mare cinematograf al Constanței - „Republica”, în speranța că undeva, cineva își dorește să îl redea circuitului cinematografic. Din păcate, odată cu declanșarea grevei sindicaliștilor bucureșteni, aveam să aflăm și crudul adevăr, și anume că nu se intenționează nimic cu „Republica” din Constanța. Principalele cerințe ale greviștilor sunt schimbarea din funcție a lui Maxim Meca, director general al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor (RADEF), și transformarea RADEF în societate comercială: „Nu suntem împotriva privatizării. Vrem transformarea RADEF în societate comercială”, ne-a declarat, telefonic, Constantin Curelea, vicepreședintele sindicatului liber „Româniafilm”. De altfel, încă de marți, sindicaliștii se află în greva foamei și în semn de nemulțumire față de hotărârea luată de Maxim Meca, de a-i desface contractul individual de muncă liderului de sindicat, Maria Bikfalvi: „Meca mi-a vrut capul pentru că i-am reproșat că face angajări nejustificate. A vrut să mă reducă la tăcere ca să-și facă el jocurile”, susține cea care a fost administratorul cinematografului „Corso”, din București. Contactându-l telefonic pe directorul RADEF, acesta a refuzat, inițial, „să-și piardă timpul” cu noi. Am reușit, totuși, să-l întrebăm despre intențiile instituției centrale cu cinefilii constănțeni, în condițiile în care cinematografele sunt un vis demult apus pe plaiurile dobrogene. Răspunsul lui Meca a venit frust și cinic, în același timp: „Constănțenii să se ducă să vadă filme la mall-uri!”. După care a închis telefonul brusc, comportament cel puțin nedemn pentru șeful unei instituții, fie ea și publică. În plus, sfatul lui Maxim Meca nu se justifică, întrucât mall-urile nu se află sub administrarea RADEF. Nu e greu de înțeles, așadar, că nu-l interesează absolut deloc soarta cinematografului „Republica”. Cinematografele constănțene, dispărute în 60 de secunde În județul Constanța existau, conform datelor puse la dispoziție de Dumitru Vlăescu, directorul filialei Constanța a „Româniafilm”, 18 cinematografe și grădini de vară: Cinema „Republica”, Cinema „Dacia”, Grădina „Tomis”, Cinema „Studio”, Grădina „Albatros” Mamaia, Cinema „Bulevard”, Grădi-nile „Perla” și „Neon” (Eforie Nord), Grădina și sala de cinema din Eforie Sud, Grădina „Jupiter”, Grădina Venus, Grădina Saturn, Cinema „Pescăruș” Mangalia, Gră-dina „Farul” și Cinema „Dobrogea” (Medgidia) și Cinema Negru Vodă. Niciunul dintre acestea nu funcțio-nează în exploatarea „Româniafilm”. Cinematograful „Republica”, una dintre marile pierderi culturale ale Constanței, se află, de cinci ani, într-o deplină paragină. Acte normative, contracte bizare sau schimbări la nivel de conducere au determinat dispariția unuia dintre cele mai bine cotate cinematografe din țară. În 2003, printr-o hotărâre de Guvern, 120 de grădini cinematografice și cinematografe, cele mai bune din țară, printre care aproape toate din județul Constanța, au trecut de sub administrarea „Româniafilm” sub cea a Centrului Național al Cinematografiei (CNC), aflat în subordinea directă a Guvernului. Pe motiv că nu există logistică pentru exploatarea filmului, CNC a hotărât să scoată la licitație 60 de cinematografe și grădini cinematografice, incluzându-le pe toate din județul Constanța. „Scopul inițiativei, așa cum spuneau la acea vreme, era de a închiria sălile unor investitori puternici, care să aducă cinematografele românești pe culmile performanței internaționale. În urma licitației, despre care se spune că a fost una cu cântec, au fost închiriate toate cinematografele și grădinile din județul Constanța, mai puțin cel din Negru Vodă, care nu fusese trecut sub administrația CNC” a spus directorul Vlăescu. „Spre deosebire de «Româniafilm», care încheia contracte pe trei ani, CNC a încheiat pe cinci-șapte ani”, a adăugat acesta. În 2004, o nouă hotărâre de Guvern trece din nou cinematografele sub administrarea „Româniafilm”, moștenind contractele încheiate de CNC. Lucrurile evoluează tot în defavoarea cinematografului: „Pe 1 iunie 2004, cinema «Republica» a fost preluată de firma SC Domino Film, obligațiile contractuale constând în investiții, interdicția subînchirierii și, cel mai important, prezentarea activității în ceea ce privește filmul. Constănțenii, însă, nu au văzut niciun film de atunci la cinema «Republica». Mai mult, SC Domino Film a subînchiriat cinematograful firmei ProVideo, în ciuda interdicției”. „Republica”, fantoma cinematografelor Lipsit de încredere în „Româniafilm”, directorul Vlăescu se declară nemulțumit de modul în care au evoluat lucrurile pentru cinema „Republica”, din cauza administrării deficiente: „Din zi în zi, «Româniafilm» a alunecat pe o pantă, și nu știu cine și când o va mai putea opri din cădere. «Republica» din Constanța este primul pe lista de reabilitate a cinematografelor, numai că, în toți acești ani, nu s-a întâmplat nimic. În luna martie a acestui an expiră termenul contractelor încheiate de CNC și există posibilitatea ca cinema «Republica» să fie preluat din nou de «Româniafilm»”, a adăugat directorul Vlăescu. Acesta propune o soluție mai rapidă pentru reabilitarea cinematografelor viabile din Constanța, și anume vânzarea sălilor de cinema care nu mai pot fi reabilitate: „Am propus să se vândă aceste găuri negre care nu mai pot fi puse în funcțiune și o parte din banii obținuți să fie folosiți pentru reabilitarea celor viabile”. Dincolo de problemele cu care se confruntă, zilnic, la biroul de la cinema „Republica” (administrație, resurse umane, contabilitate), singurul angajat al cinematografului, directorul Vlăescu, este întrebat zilnic de cinefilii constănțeni când se va redeschide locul unde, odinioară, vizionau filme în premieră. Despre un astfel de moment ne-a povestit directorul Vlăescu, care, cu nostalgie, rememorează evenimentul lansării la cinema Republica a filmului „Războiul Stelelor”, sau a prezenței scriitoarei Cella Serghi la una dintre proiecții. Aproximativ 10 miliarde de lei vechi ar putea transforma „Republica” din locul unde nu se întâmplă nimic, unde predomină gunoiul și mucegaiul, într-un cinematograf decent…